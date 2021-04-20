شاهد .. لحظة غضب "حمدالله" عند استبداله وردة فعل المدرب تثير الجدل

نواف السالم (صدى):
شهدت المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، بين فريقي النصر وفولاذ الإيراني، غضب لاعب النصر، عبدالرزاق حمدالله عندما تم استبداله في الشوط الثاني من المباراة.
وحدث التبديل في صفوف النصر في الدقيقة 78 من عمر المباراة، حيث دخل رائد الغامدي ومحمد مران، بينما خرج نور الدين امرابط وعبدالرزاق حمدالله.
ولم يمرر "حمدالله" الأمر بسلام، وامتلكه الغضب، وقام بركل زجاجة مياه كانت موجودة على أطراف الملعب، الأمر الذي دفع مدرب الفريق، مانو مينيز، للإشارة إليه مطالبًا إياه بضبط النفس.
وأثارت هذه اللقطة جدلاً بين الجماهير النصراوية ما بين مؤيد ومعارض لردة فعل المدرب تجاه المهاجم.
يذكر أن المباراة انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.