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بهدف بيتروس.. النصر يتعادل مع فولاد ويواصل صدارة المجموعة

منذ 47 دقيقة
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بهدف بيتروس.. النصر يتعادل مع فولاد ويواصل صدارة المجموعة

نواف السالم (صدى):
حسم النصر، التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) أمام فولاد الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل هدف فولاد الإيراني الأول مدافع النصر عبدالإله العمري عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 53، بينما البرازيلي بيتروس أراوخو، في معادلة النتيجة للنصر، في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة، رفع النصر، رصيده إلى النقطة الخامسة، في صدارة المجموعة الرابعة، وبفارق الأهداف عن فولاد "الوصيف".

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الرابعة، الجمعة 23 أبريل، بين النصر وفولاد، إضافة إلى الوحدات والسد.

النصر
أبطال آسيا

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