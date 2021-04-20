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بالفيديو.. معلمة تفاجئ طالباتها بزيارتهن وتقديم شهادات النجاح لهن

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. معلمة تفاجئ طالباتها بزيارتهن وتقديم شهادات النجاح لهن

مازن القرني (صدى):

تداول نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي بادرة لإحدى معلمات الصف الأول الابتدائي في السعودية وهي تقوم بالبحث وزيارة طالباتها وتقديم الشهادات والهدايا لهن بمناسبة النجاح.

حيث لقي الفيديو رواجاً كبيرا على منصة تويتر بوسم #معلمه_تدور ، ذهب فيه المغردون بالحديث عن فضل المعلم والمعلمة ومضمون الرسالة العظيمة التي يقومون بها والدور الكبير الذي بسببه تبنى الأوطان وانهم اصحاب البصمات الجميلة وذلك لما لهم من مبادرات رائعة تنقش في ذاكرات الطلاب والطالبات وتجعل منهم نماذج تستحق الشكر والتقدير ، كما ذهب اخرين إلى روعة الفكرة التي عملت بها المعلمة والدعاء لها بحجم الفرحة التي رسمتها لطالباتها وفرحة اسرهن بهذه الهدايا والشهادات التي قُدمت لأطفالهن.

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