الأعداد السابقة للصحيفة

انطلاق فعاليات مسابقة إمام الدعوة الرمضانية القرآنية تحت إشراف الشيخ السديس

منذ 33 دقيقة
1404
انطلاق فعاليات مسابقة إمام الدعوة الرمضانية القرآنية تحت إشراف الشيخ السديس

الرياض (صدى):
انطلقت - بفضل الله تعالى - فعاليات مسابقة إمام الدعوة الرمضانية القرآنية الرابعة عشر لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده بالتعاون مع قناة اقرأ الفضائية، تحت إشراف معالي الشيخ أ د عبدالرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام والمشرف العام على مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية

وتهدف المسابقة لربط الشباب بكتاب الله تعالى والتمسك بالوسطية والاعتدال وتعزيز الأمن الفكري وقد خصص للفائز الأول سيارة ولبقية الفائزين جوائز نقدية وتم ترشيح عشرة فائزين في التصفيات النهائية من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية وإقامة التصفيات بينهم في الاستديوهات المطلة على المسجد الحرام والكعبة الشريفة لذلك تم تسمية التصفيات باسم بلابل الحرم.

وتتميز المسابقة بأنها تبث عبر المحطات الفضائية لجميع دول العالم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ويتابعها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من عشرين مليون وذلك بالتعاون مع قناة اقرأ الفضائية

الشيخ السديس
الدعوة الرمضانية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بسيط123
يا رب رحمتك يا رب - الأخ يقول " الاختلاط حلال الصحابيات كانوا يختلطون بالصحابه وهذا موجود في أحاديث البخاري ومسلم .." .. أتمنى...
خالد
تكمله على كلام من قبلي البصاق اهدافه تمثيل وبلنتيات وينط فوق ظهور المدافع وحارس ودفع بايده وجسمه والدليل سنه وشوي وانكشف للجميع والان لديه...
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله سلامات .. السرعه ماهي زينه ..
فبصل
والله مكتوبه ع بكت الدخان والصوره من عشرين سنه يا استشاري الغفله
ع. س. ع
انت يا عالمي بدون بطولة ومن على شاكلتك اقول لا حمد الله ولا السومة قوميز الأفضل لأنة جاب للزعيم آسيا اللتي هي عليكم صعبة...

أخر الأخبار

ما راح تسوي رياضة مرة ثانية
ما راح تسوي رياضة مرة ثانية
منذ 14 دقيقة 225
سيدة تطعم زوجها اثناء المباراة
سيدة تطعم زوجها اثناء المباراة
منذ 15 دقيقة 200
بالفيديو .. قصة باكستاني نجح في مسابقة فأصبح خطاط المسجد النبوي طيلة 30 عامًا
بالفيديو .. قصة باكستاني نجح في مسابقة فأصبح خطاط المسجد النبوي طيلة 30 عامًا
منذ 15 دقيقة 1386
ليته ما فزع لهم
ليته ما فزع لهم
منذ 15 دقيقة 208
بالفيديو .. "الشقيري" يستعرض رحالة الجنوب ونجاحهم في الشفاء من الضغط والسمنة
بالفيديو .. "الشقيري" يستعرض رحالة الجنوب ونجاحهم في الشفاء من الضغط والسمنة
منذ 28 دقيقة 1446
رئيس مجلس الأعيان الأردني: لا نية لمحاكمة الأمير حمزة وهو ليس قيد الإقامة الجبرية
رئيس مجلس الأعيان الأردني: لا نية لمحاكمة الأمير حمزة وهو ليس قيد الإقامة الجبرية
منذ 31 دقيقة 1380
انطلاق فعاليات مسابقة إمام الدعوة الرمضانية القرآنية تحت إشراف الشيخ السديس
انطلاق فعاليات مسابقة إمام الدعوة الرمضانية القرآنية تحت إشراف الشيخ السديس
منذ 33 دقيقة 1406
والدة حلا الترك للمشاهير بعد خذلانها: "تأملت وحصل العكس"
والدة حلا الترك للمشاهير بعد خذلانها: "تأملت وحصل العكس"
منذ 38 دقيقة 335
مرام البلوشي للمذيع: لا تألفون سوالف !
مرام البلوشي للمذيع: لا تألفون سوالف !
منذ 58 دقيقة 464
نصيحة طبيب لمن هم فوق الـ30 سنة
نصيحة طبيب لمن هم فوق الـ30 سنة
منذ 59 دقيقة 627