الأهلي يتطلع إلى إنعاش حظوظه أمام الشرطة العراقي 

طلال الغامدي (صدى):
يسعى النادي الأهلي لإبقاء حظوظه في قائمة في التأهل عندما يواجه نظيره الشرطة العراقي على رديف ستاد الجوهرة المشعة، ضمن المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، الخميس القادم.
ويبحث الروماني ريجيكامب مدرب الأهلي عن انتصاره الأول برفقة فريقه الجديد والذي دربه في مباراتين حيث خسر من أمام استقلال طهران وتعادل أمام الدحيل القطري.
ويرى الأهلاويون أن الخسارة أو التعادل أمام الشرطة سيصعب مهمته في التأهل وسيقربه من الخروج مبكراً من دور المجموعات.
ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة وبفارق 5 نقاط عن استقلال طهران المتصدر و3 نقاط عن الدحيل القطري صاحب المركز الثاني.