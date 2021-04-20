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الأهلي يتطلع إلى إنعاش حظوظه أمام الشرطة العراقي 

منذ ساعة
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الأهلي يتطلع إلى إنعاش حظوظه أمام الشرطة العراقي 

طلال الغامدي (صدى):
يسعى النادي الأهلي لإبقاء حظوظه في قائمة في التأهل عندما يواجه نظيره الشرطة العراقي على رديف ستاد الجوهرة المشعة، ضمن المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، الخميس القادم.

ويبحث الروماني ريجيكامب مدرب الأهلي عن انتصاره الأول برفقة فريقه الجديد والذي دربه في مباراتين حيث خسر من أمام استقلال طهران وتعادل أمام الدحيل القطري.

ويرى الأهلاويون أن الخسارة أو التعادل أمام الشرطة سيصعب مهمته في التأهل وسيقربه من الخروج مبكراً من دور المجموعات.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة وبفارق 5 نقاط عن استقلال طهران المتصدر و3 نقاط عن الدحيل القطري صاحب المركز الثاني.

 

الأهلي
دوري أبطال آسيا
الشرطة العراقي

التعليقات

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أحدث التعليقات

بسيط123
يا رب رحمتك يا رب - الأخ يقول " الاختلاط حلال الصحابيات كانوا يختلطون بالصحابه وهذا موجود في أحاديث البخاري ومسلم .." .. أتمنى...
خالد
تكمله على كلام من قبلي البصاق اهدافه تمثيل وبلنتيات وينط فوق ظهور المدافع وحارس ودفع بايده وجسمه والدليل سنه وشوي وانكشف للجميع والان لديه...
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله سلامات .. السرعه ماهي زينه ..
فبصل
والله مكتوبه ع بكت الدخان والصوره من عشرين سنه يا استشاري الغفله
ع. س. ع
انت يا عالمي بدون بطولة ومن على شاكلتك اقول لا حمد الله ولا السومة قوميز الأفضل لأنة جاب للزعيم آسيا اللتي هي عليكم صعبة...

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