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ريجيكامب: سأعتمد على أفضل اللاعبين لمواجهة الشرطة العراقي غدًا

منذ 30 دقيقة
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ريجيكامب: سأعتمد على أفضل اللاعبين لمواجهة الشرطة العراقي غدًا

ماجد محمد (صدى):
أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ورينت ريجيكامب، أنه سيعتمد على أفضل اللاعبين من أجل مواجهة فريق الشرطة العراقي، في المباراة التي ستجمع بينهما غدًا ضمن منافسات دوري آسيا.

وأضاف أن ألكساندرو ميتريتا يعاني من إصابة محدودة مستبعدًا مشاركته في مباراة يوم غد، مبديًا أمله في أن يكون اللاعب جاهز في المواجهات المقبلة.

ومن جهته، قال اللاعب عبدالرحمن غريب إن مواجهة يوم غد تعد قوية لرغبة كلا الفريقين في تحقيق الانتصار في المباراة لتعويض النقاط المهدرة في المواجهات السابقة.

ولفت إلى أن مدربهم قام بتحفيز اللاعبين خلال الأيام الماضية من أجل تحقيق الفوز في المباراة، والحصول على نقاط المباراة.

الهلال
الخليج
نادي الأهلي
نادي الشرطة العراقي

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2349
منذ 16 دقيقة
ههههههه 🤣🤣🤣
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2349
منذ 16 دقيقة
ههههههه 🤣🤣🤣

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
انت يا عالمي بدون بطولة ومن على شاكلتك اقول لا حمد الله ولا السومة قوميز الأفضل لأنة جاب للزعيم آسيا اللتي هي عليكم صعبة...
ع. س. ع
ههههههه 🤣🤣🤣
ع. س. ع
ههههههه 🤣🤣🤣
ابوبدر
السيارة البيضاء جايه من منعطف والظاهر ان صاحبها ما تمكن من الدركسون وحاصت عليه ورقى الحاجز والله اعلم
ناقد
ويبقى ماجد عبدالله هرم الكرة السعودية

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