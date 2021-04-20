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أول رد من جامعة الإمام عبدالرحمن على مطالب الطلاب بإجراء الاختبارات "عن بعد"

منذ 46 دقيقة
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أول رد من جامعة الإمام عبدالرحمن على مطالب الطلاب بإجراء الاختبارات "عن بعد"

الرياض (صدى):
ردت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على شريحة الطلاب الذين يطالبون بأن تكون الاختبارات "عن بعد"

وقال مسؤول بالجامعة خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"الجامعة تحفظ حق الطالب المصاب أو المخالط في إعادة الاختبار مباشرة بعد العيد".

وأوضح أن نظام سجلات الطلاب يستطيع الطالب من خلال اختيار تقديم عذر طبي وفي حال الإصابة يمكن للطالب "سكرين شوت" من تطبيق توكلنا ويرفق في سجلات الطلاب وبعدها تأخذها اللجان بعين الاعتبار مباشرة فحقه محفوظ".

وتابع:"الطالب المخالط يجري المساحة ويرفق النتيجة في سجلات الطلاب وبالتالي ستؤخذ بعين الاعتبار".

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
الاختبارات عن بعد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
انت يا عالمي بدون بطولة ومن على شاكلتك اقول لا حمد الله ولا السومة قوميز الأفضل لأنة جاب للزعيم آسيا اللتي هي عليكم صعبة...
ع. س. ع
ههههههه 🤣🤣🤣
ع. س. ع
ههههههه 🤣🤣🤣
ابوبدر
السيارة البيضاء جايه من منعطف والظاهر ان صاحبها ما تمكن من الدركسون وحاصت عليه ورقى الحاجز والله اعلم
ناقد
ويبقى ماجد عبدالله هرم الكرة السعودية

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