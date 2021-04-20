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انتخاب المملكة مجدداً لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

منذ ساعة
1540
انتخاب المملكة مجدداً لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الرياض (صدى):
انتخبت المملكة العربية السعودية مجدداً لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2021 - 2023م عن مجموعة آسيا خلال أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي مملكة هولندا بتاريخ 8 - 10 رمضان 1442هـ الموافق 20 - 22 إبريل 202م.

وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية زياد بن معاشي العطية، عن شكر المملكة للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت انتخاب المملكة مجدداً لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ترجمة لمكانة المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.

وأكد اهتمام المملكة وتطلعها للعمل مع بقية أعضاء المجلس في كل ما من شأنه تعزيز تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكداً موقف المملكة الواضح وسياستها الثابتة نحو تعزيز التعاون لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة تعزيزاً للسلم والأمن الدوليين.

وأوضح أن المملكة لديها قطاع صناعات كيميائية يعد من أكبر القطاعات في منطقة الشرق الأوسط، وينمو بشكل مطرد مما جعلها من الدول ذات الصناعات الكيميائية المهمة في المجلس التنفيذي للمنظمة.

يذكر أن المملكة عضو في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ إنشائها عام 1997م، ويعد المجلس، الجهاز التنفيذي الرئيس للمنظمة، ويضم في عضويته 41 دولة من بينها أهم الدول في مجالات الصناعات الكيميائية، وينتخب المؤتمر السنوي للدول الأطراف في المنظمة أعضاء المجلس لفترة مدتها سنتين.

المملكة
الأسلحة الكيميائية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
انت يا عالمي بدون بطولة ومن على شاكلتك اقول لا حمد الله ولا السومة قوميز الأفضل لأنة جاب للزعيم آسيا اللتي هي عليكم صعبة...
ع. س. ع
ههههههه 🤣🤣🤣
ع. س. ع
ههههههه 🤣🤣🤣
ابوبدر
السيارة البيضاء جايه من منعطف والظاهر ان صاحبها ما تمكن من الدركسون وحاصت عليه ورقى الحاجز والله اعلم
ناقد
ويبقى ماجد عبدالله هرم الكرة السعودية

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