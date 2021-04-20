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بالفيديو .. قصة سقوط مرتزقة الأتراك في الرياض وإعلان الدولة السعودية الثانية

منذ 13 دقيقة
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بالفيديو .. قصة سقوط مرتزقة الأتراك في الرياض وإعلان الدولة السعودية الثانية

الرياض (صدى):
روى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلال الطريفي، فصلاً جديداً من قصة كفاح الإمام تركي بن عبدالله "راعي الأجرب" ضد العثمانيين.

وذكر، في برنامجه "العصملي"، أن القرى بدأت تبايع الأمير تركي على السمع والطاعة، وبدأت مرتزقة الأتراك يخرجون تباعًا من الرياض.

وأضاف أن قائد مرتزقة الأتراك لم يعد يعرف ماذا يفعل، وتوسل للأمام تركي بالسماح له بمغادرة الرياض دون أن يقتل، فوافق الأخير على ذلك.

وبعد أن غادرت قوات الدولة العثمانية الرياض أعلن الأمير تركي أن الدولة السعودية الثانية قامت، وأن الرياض هي العاصمة.

الرياض
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الدولة السعودية الثانية
راعي الأجرب

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أحدث التعليقات

فبصل
زيديه ولي جابها زيدي مثلها ما قلت لكم ص د ي مصديه
ابوسعود
ليس صحيح كابتن ماجد .. مبارك غانم .. عمل لك سلوك مشين ..... وانت قمت بضربه ... كنت حاضر وشاهد .. اللقاء .
د محمد ماجد بخش
نستطيع إيجاز تعريف كل وحدة عددية وإيعازها لوحدات العنصر العددية أو وحدات العناصر العددية الممثلة أو وحدة العنصر الممثل أو وحدات العنصر الثقالية الفراغية...
ابوسعود
ليس صحيح كابتن ماجد .. مبارك غانم .. عمل لك سلوك مشين ..... وانت قمت بضربه ... كنت حاضر وشاهد .. اللقاء .
ابوسعود
ليس صحيح كابتن ماجد .. مبارك غانم .. عمل لك سلوك مشين ..... وانت قمت بضربه ... كنت حاضر وشاهد .. اللقاء .

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