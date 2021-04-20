تطورات جديدة بشأن المتهمين في المؤامرة على استقرار الأردن

عمّان (صدى):
أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، عن إنهاء النيابة العامة تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرًا.
وقال حازم المجالي، في بيان اليوم الثلاثاء:"النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرًا وتبيَّن بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديدًا واضحًا على أمن واستقرار المملكة".
وأوضح النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية: أن نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".