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تطورات جديدة بشأن المتهمين في المؤامرة على استقرار الأردن

منذ 31 دقيقة
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تطورات جديدة بشأن المتهمين في المؤامرة على استقرار الأردن

عمّان (صدى):
أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، عن إنهاء النيابة العامة تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرًا.

وقال حازم المجالي، في بيان اليوم الثلاثاء:"النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرًا وتبيَّن بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديدًا واضحًا على أمن واستقرار المملكة".

وأوضح النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية: أن نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

 

الأردن
النائب العام
المؤامرة
حازم مجالي

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أحدث التعليقات

فبصل
زيديه ولي جابها زيدي مثلها ما قلت لكم ص د ي مصديه
ابوسعود
ليس صحيح كابتن ماجد .. مبارك غانم .. عمل لك سلوك مشين ..... وانت قمت بضربه ... كنت حاضر وشاهد .. اللقاء .
د محمد ماجد بخش
نستطيع إيجاز تعريف كل وحدة عددية وإيعازها لوحدات العنصر العددية أو وحدات العناصر العددية الممثلة أو وحدة العنصر الممثل أو وحدات العنصر الثقالية الفراغية...
ابوسعود
ليس صحيح كابتن ماجد .. مبارك غانم .. عمل لك سلوك مشين ..... وانت قمت بضربه ... كنت حاضر وشاهد .. اللقاء .
ابوسعود
ليس صحيح كابتن ماجد .. مبارك غانم .. عمل لك سلوك مشين ..... وانت قمت بضربه ... كنت حاضر وشاهد .. اللقاء .

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