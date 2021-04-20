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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا حادث قطار القليوبية

منذ ساعة
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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا حادث قطار القليوبية

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق 18 إبريل 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق 18 أبريل 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولجميع أسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه".

المملكة
ولي العهد
سلمان بن عبدالعزيز

التعليقات

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أحدث التعليقات

فبصل
زيديه ولي جابها زيدي مثلها ما قلت لكم ص د ي مصديه
ابوسعود
ليس صحيح كابتن ماجد .. مبارك غانم .. عمل لك سلوك مشين ..... وانت قمت بضربه ... كنت حاضر وشاهد .. اللقاء .
د محمد ماجد بخش
نستطيع إيجاز تعريف كل وحدة عددية وإيعازها لوحدات العنصر العددية أو وحدات العناصر العددية الممثلة أو وحدة العنصر الممثل أو وحدات العنصر الثقالية الفراغية...
ابوسعود
ليس صحيح كابتن ماجد .. مبارك غانم .. عمل لك سلوك مشين ..... وانت قمت بضربه ... كنت حاضر وشاهد .. اللقاء .
ابوسعود
ليس صحيح كابتن ماجد .. مبارك غانم .. عمل لك سلوك مشين ..... وانت قمت بضربه ... كنت حاضر وشاهد .. اللقاء .

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