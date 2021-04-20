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بالفيديو.. «العيسى» يوضح حكم أكل اللحوم المستوردة من دول كتابية

منذ 7 دقائق
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بالفيديو.. «العيسى» يوضح حكم أكل اللحوم المستوردة من دول كتابية

الرياض (صدى):
أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم الثلاثاء، حكم أكل اللحوم المستوردة من دول كتابية.

وقال الشيخ محمد العيسى، خلال برنامج "بالتي هي أحسن" الذي يعرض على شاشة قناة "mbc"، أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا أن نأكل من طعام أهل الكتاب.

وأشار "العيسى" إلى أن بعض الناس يتساءلون عن كيفية ذبحها ومن قام بذبحها وهل ذكر اسم الله عليها أم لا وهل الدولة المصدرة لها لا تزال كتابية أم تركت دينها وهي أسئلة لا طائل من وراها، ولكن الله أحل لنا أن نأكل من طعامهم.

 

محمد العيسى
اللحوم
فتاوى
دول كتابية

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي سلم على ام قمور
ابو عمار
حسبي الله على الحوثه اتباع المجوس
د محمد ماجد بخش
وشو الحل يا زلمة
ابو عمار
طيب
.4love
ذكرتني بقصه العصاه في وقت لوط عليه السلام عندما اعماهم جبريل بطرف جناحه ظلوا يستكبرون ويطرقون على باب النبي بعنف لييين أمر الله عزوجل...

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