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حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة

منذ 21 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء؛ حيث توقع سماء غائمة جزئيا على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير، الباحة قد تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضح مركز الأرصاد، أن طقس البحر الأحمر: الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وأشار المركز إلى أن ارتفاع الموج: من متر إلى مترين، وحالة البحر: متوسط الموج، بينما الخليج العربي، الرياح السطحية

جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج: نصف المتر إلى متر، وحالة البحر: خفيف الموج.

 

أمطار
الطقس
مركز الأرصاد

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي سلم على ام قمور
ابو عمار
حسبي الله على الحوثه اتباع المجوس
د محمد ماجد بخش
وشو الحل يا زلمة
ابو عمار
طيب
.4love
ذكرتني بقصه العصاه في وقت لوط عليه السلام عندما اعماهم جبريل بطرف جناحه ظلوا يستكبرون ويطرقون على باب النبي بعنف لييين أمر الله عزوجل...

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