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«الصحة العالمية» تعترض على شرط إثبات أخذ اللقاح للسفر

منذ 27 دقيقة
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«الصحة العالمية» تعترض على شرط إثبات أخذ اللقاح للسفر

وكالات (صدى):
أكدت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، على رفضها بأن يكون إثبات التطعيم ضد فيروس "كورونا" شرطا للسفر الدولي.

وقالت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في بيان، أنه يجب على حكومات الدول عدم المطالبة بأدلة على التلقيح كشرط للسماح بالسفر الدولي، لافتة إلى محدودية الأدلة بخصوص فعالية اللقاحات في خفض انتقال الفيروس والانعدام المستمر للمساواة في مستوى توزيع اللقاحات في العالم.

وأوضح الخبراء المستقلون للمنظمة، أن المطالبة بإثبات التلقيح ضد فيروس "كورونا" يعمّق التفاوت، ويؤدي إلى زيادة عدم المساواة بين الناس في مجال حرية السفر والتنقل.

 

الصحة العالمية
السفر
لقاح كورونا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8416
منذ 19 دقيقة
وشو الحل يا زلمة

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي سلم على ام قمور
ابو عمار
حسبي الله على الحوثه اتباع المجوس
د محمد ماجد بخش
وشو الحل يا زلمة
ابو عمار
طيب
.4love
ذكرتني بقصه العصاه في وقت لوط عليه السلام عندما اعماهم جبريل بطرف جناحه ظلوا يستكبرون ويطرقون على باب النبي بعنف لييين أمر الله عزوجل...

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