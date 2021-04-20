«الصحة العالمية» تعترض على شرط إثبات أخذ اللقاح للسفر

وكالات (صدى):
أكدت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، على رفضها بأن يكون إثبات التطعيم ضد فيروس "كورونا" شرطا للسفر الدولي.
وقالت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في بيان، أنه يجب على حكومات الدول عدم المطالبة بأدلة على التلقيح كشرط للسماح بالسفر الدولي، لافتة إلى محدودية الأدلة بخصوص فعالية اللقاحات في خفض انتقال الفيروس والانعدام المستمر للمساواة في مستوى توزيع اللقاحات في العالم.
وأوضح الخبراء المستقلون للمنظمة، أن المطالبة بإثبات التلقيح ضد فيروس "كورونا" يعمّق التفاوت، ويؤدي إلى زيادة عدم المساواة بين الناس في مجال حرية السفر والتنقل.