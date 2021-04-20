الأعداد السابقة للصحيفة

اعتماد قائمة الـ50 لاعبًا المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو

منذ 40 دقيقة
1503
اعتماد قائمة الـ50 لاعبًا المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو

طلال الغامدي (صدى):
أفادت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن سعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم اعتمد قائمة 50 لاعباً التي يحق لها المشاركة في منافسات أولمبياد طوكيو والتي ستنظم من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وشملت القائمة ثمانية لاعبين فوق 23 عاماً على أن يتم اعتماد 3 منهم فقط قبيل انطلاقة الأولمبياد، واللاعبين هم: محمد العويس حارس المرمى و عبدالله مادو المدافع وياسر الشهراني الظهير الأيسر.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كويكبي لاعبي الوسط والمهاجمين فهد المولد وصالح الشهري، وستجرى مراسم القرعة، الأربعاء.

 

المنتخب الأولمبي
سعد الشهري
أولمبياد طوكيو

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي سلم على ام قمور
ابو عمار
حسبي الله على الحوثه اتباع المجوس
د محمد ماجد بخش
وشو الحل يا زلمة
ابو عمار
طيب
.4love
ذكرتني بقصه العصاه في وقت لوط عليه السلام عندما اعماهم جبريل بطرف جناحه ظلوا يستكبرون ويطرقون على باب النبي بعنف لييين أمر الله عزوجل...

أخر الأخبار

بالفيديو.. «العيسى» يوضح حكم أكل اللحوم المستوردة من دول كتابية
بالفيديو.. «العيسى» يوضح حكم أكل اللحوم المستوردة من دول كتابية
منذ 7 دقائق 1212
حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة
حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة
منذ 21 دقيقة 1334
«الصحة العالمية» تعترض على شرط إثبات أخذ اللقاح للسفر
«الصحة العالمية» تعترض على شرط إثبات أخذ اللقاح للسفر
منذ 26 دقيقة 1462
اعتماد قائمة الـ50 لاعبًا المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو
اعتماد قائمة الـ50 لاعبًا المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو
منذ 40 دقيقة 1506
بالفيديو.. استشاري: ارتفاع إصابات اليوم وتخطيها حاجز الـ1000 أمر مقلق جدًا
بالفيديو.. استشاري: ارتفاع إصابات اليوم وتخطيها حاجز الـ1000 أمر مقلق جدًا
منذ 56 دقيقة 1744
«الغذاء والدواء»‏: ترك الطعام المطهو في جو الغرفة لأكثر من ساعتين يؤثر عليه سلبًا
«الغذاء والدواء»‏: ترك الطعام المطهو في جو الغرفة لأكثر من ساعتين يؤثر عليه سلبًا
منذ ساعة 1319
"الخطوط السعودية" توقع مع إحدى شركات إنتاج التنظيف لتعقيم الرحلات الجوية
"الخطوط السعودية" توقع مع إحدى شركات إنتاج التنظيف لتعقيم الرحلات الجوية
منذ ساعة 1574
ولي العهد : المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر
ولي العهد : المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر
منذ ساعة 1937
السفارة في الكويت تعلن إغلاق أبوابها غدًا الأربعاء
السفارة في الكويت تعلن إغلاق أبوابها غدًا الأربعاء
منذ ساعة 2277
"الصحة": اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة وتخضع لاشتراطات عالية
"الصحة": اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة وتخضع لاشتراطات عالية
منذ ساعة 1594