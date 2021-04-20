اعتماد قائمة الـ50 لاعبًا المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو

طلال الغامدي (صدى):
أفادت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن سعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم اعتمد قائمة 50 لاعباً التي يحق لها المشاركة في منافسات أولمبياد طوكيو والتي ستنظم من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.
وشملت القائمة ثمانية لاعبين فوق 23 عاماً على أن يتم اعتماد 3 منهم فقط قبيل انطلاقة الأولمبياد، واللاعبين هم: محمد العويس حارس المرمى و عبدالله مادو المدافع وياسر الشهراني الظهير الأيسر.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كويكبي لاعبي الوسط والمهاجمين فهد المولد وصالح الشهري، وستجرى مراسم القرعة، الأربعاء.