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"التجارة" تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

منذ ساعة
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"التجارة" تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

سعد العجل (صدى):
دعت وزارة التجارة ، المهتمين والعموم , إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، وذلك حتى 27 رمضان 1442هـ، الموافق 9 مايو 2021م.

وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تفعيل مقتضيات الإحالات الواردة في نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1442/4/22هـ، وتضمن بيان آلية إنشاء الغرف في المنطقة الإدارية الواحدة، وآلية دعوة الجمعية العمومية في كلٍ من الغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية وتحديد نصاب انعقادها والتصويت على قراراتها، إلى جانب بيان صلاحيات رئيس مجلس إدارة الغرفة والاتحاد، وبيان الضوابط المتعلقة بعد الاجتماعات والتصويت على القرارات لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية للغرف التجارية واتحاد الغرف، وكذلك ضوابط استخدام الوسائل الإلكترونية.

كما بين المشروع إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وضوابط الخبرة المطلوبة لعضو مجلس إدارة الغرفة وتحديد درجة القرابة المناسبة بين المترشحين في شروط عضوية مجلس إدارة الغرفة، وأوضحت اللائحة فئات الاشتراك في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة.

ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة وفق النموذج المخصص وذلك من مبدأ المشاركة والشفافية، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية "استطلاع": هنا 

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ابو عمار
اوكي سلم على ام قمور
ابو عمار
حسبي الله على الحوثه اتباع المجوس
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وشو الحل يا زلمة
ابو عمار
طيب
.4love
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