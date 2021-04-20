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"الخطوط السعودية" توقع مع إحدى شركات إنتاج التنظيف لتعقيم الرحلات الجوية

منذ ساعة
1572
"الخطوط السعودية" توقع مع إحدى شركات إنتاج التنظيف لتعقيم الرحلات الجوية

الرياض (صدى):
وقعت الخطوط السعودية اليوم مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج المنظفات والتعقيم، لتقديم المعقمات ووسائل الوقاية للمسافرين على متن رحلات الخطوط السعودية.

وتقدم الشركة تجربة التعقيم للمسافرين داخل مغلفات تحمل طابعًا تراثيًا خاصًا ، ومعلومات عن أهم السمات والتراث المعماري لمناطق المملكة، التي تم تصميمها واختيارها بالتعاون مع هيئة التراث.

وأوضح نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بالخطوط السعودية عصام محمد أخونباي، أن " السعودية " حرصت منذ الأيام الأولى لظهور جائحة كورونا المُستجد (COVID-19) ، على الاهتمام بصحة وسلامة المسافرين وطاقم الطائرات ، ما أسهم في تصنيف " السعودية " ضمن قائمة الفئة الماسية كأفضل 10 شركات طيران بالعالم.

الخطوط السعودية
الرحلات الجوية
المنظفات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي سلم على ام قمور
ابو عمار
حسبي الله على الحوثه اتباع المجوس
د محمد ماجد بخش
وشو الحل يا زلمة
ابو عمار
طيب
.4love
ذكرتني بقصه العصاه في وقت لوط عليه السلام عندما اعماهم جبريل بطرف جناحه ظلوا يستكبرون ويطرقون على باب النبي بعنف لييين أمر الله عزوجل...

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