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ثلاثي الاتحاد يقرر البقاء في جدة خلال فترة التوقف

منذ ساعة
1917
ثلاثي الاتحاد يقرر البقاء في جدة خلال فترة التوقف

نواف السالم (صدى):
قرر الثلاثي مارسيلو جروهي وكريم الأحمدي وأحمد حجازي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بالبقاء في جدة خلال فترة التوقف الجارية.

ويتوقف الدوري حاليًا في ظل مشاركة الأندية السعودية في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، في حين يعود الاتحاد لاستئناف تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل.

وفي السياق نفسه، فضل الثلاثي الأجنبي، جاري رودريجيز وألكساندر بريجوفيتش ورومارينهو، السفر خارج المملكة لقضاء فترة إجازتهم الخاصة، حيث اتجه الثلاثي إلى غير الدول العشرين التي اتخذت حيالها وزارة الصحة إجراءات استثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا.

وتوجه رومارينهو مع أسرته إلى جزر المالديف لقضاء الإجازة، فيما يقضي رودريجيز إجازته في هولندا، وبريجوفيتش في صربيا، على أن يعود الثلاثي خلال الأيام المقبلة، من أجل الانضمام لتدريبات الفريق.

 

الاتحاد
دوري أبطال آسيا
دوري المحترفين
فترة التوقف

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي سلم على ام قمور
ابو عمار
حسبي الله على الحوثه اتباع المجوس
د محمد ماجد بخش
وشو الحل يا زلمة
ابو عمار
طيب
.4love
ذكرتني بقصه العصاه في وقت لوط عليه السلام عندما اعماهم جبريل بطرف جناحه ظلوا يستكبرون ويطرقون على باب النبي بعنف لييين أمر الله عزوجل...

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