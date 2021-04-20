ثلاثي الاتحاد يقرر البقاء في جدة خلال فترة التوقف

نواف السالم (صدى):
قرر الثلاثي مارسيلو جروهي وكريم الأحمدي وأحمد حجازي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بالبقاء في جدة خلال فترة التوقف الجارية.
ويتوقف الدوري حاليًا في ظل مشاركة الأندية السعودية في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، في حين يعود الاتحاد لاستئناف تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل.
وفي السياق نفسه، فضل الثلاثي الأجنبي، جاري رودريجيز وألكساندر بريجوفيتش ورومارينهو، السفر خارج المملكة لقضاء فترة إجازتهم الخاصة، حيث اتجه الثلاثي إلى غير الدول العشرين التي اتخذت حيالها وزارة الصحة إجراءات استثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا.
وتوجه رومارينهو مع أسرته إلى جزر المالديف لقضاء الإجازة، فيما يقضي رودريجيز إجازته في هولندا، وبريجوفيتش في صربيا، على أن يعود الثلاثي خلال الأيام المقبلة، من أجل الانضمام لتدريبات الفريق.