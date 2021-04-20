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مزارعو لبنان يتحولون إلى زراعة الحشيش بدلًا من البطاطس

منذ ساعة
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مزارعو لبنان يتحولون إلى زراعة الحشيش بدلًا من البطاطس

بيروت (صدى):
دفعت الأوضاع الاقتصادية السيئة الكثير من مزارعي لبنان إلى زراعة نبتة الحشيش المخدر بدلًا من زراعة البطاطس، لتكلفتها القليلة وثمن بيعها المرتفع.

وصرح مزارع لبناني: "أزرع الحشيشة ليس محبة فيها، لكن لأن كلفة زراعتها أقل، ويسمح إنتاجها بحياة كريمة لنا"، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، مضيفًا: "كنت أزرع البطاطس بكميات كبيرة والحمص والفاصولياء، لكنها زراعة خاسرة اليوم، أما الحشيشة فأمرها سهل، خصوصاً أنها بعكس الزراعات الأخرى، لا تحتاج إلى أسمدة ومواد كيميائية، وباتت تباع بالدولار".

وأكد أن فلاحين اضطروا لبيع منازلهم أو أراضيهم؛ لسداد ديون تراكمت عليهم للمصارف أو حتى للمرابين، بينما مع تسارع الانهيار الاقتصادي المتواصل منذ أكثر من عام ونصف، قرّر مزارعون صغار في المنطقة أن يحذوا حذو معارفهم، وأن يبدأوا بدورهم في زراعة الحشيش، لكن كثيرين منهم يخشون التحدث عن الموضوع؛ خشية الملاحقة الأمنية.

 

لبنان
الحشيش
الأوضاع الاقتصادية
مزارعين
البطاطس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8416
منذ ساعة
الهروب إلى الإمام* ( *إمام الجنوب) ورئيس حزب الحروب المخرب لوطنه لحساب عمالته التي يسميها ولاءا وهي ضياع أكبر في زحمة الأوراق والأعراق في لبنان الكرامة التي تحول إلى بيروت العدامة والعدالة. حشيش كهنوتي طائفي حزبي والغريب أن اسمه نصر الله وحزبه حزب الله ولا نقول له غير أعوذ بالله وغضب الله على من يؤذي جاره
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13138
منذ ساعة
هذا ماجنيتموه على أنفسكم،،وما جناه إنسياقكم خلف،أسيادكم المعممين،خامني وزمرته..

!! - يخربون بيوتهم بأيديهم.؟.
خالد
خالد عدد التعليقات : 1282
منذ 50 دقيقة
أي بلد عربي تدخله إيران سينتهي أقتصاديا وأخلاقيا وتعليميا ودينيا .......

الرافضه هم حمير عند اليهود .
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 359
منذ 41 دقيقة
هذا سبب كل مصائبهم تركو ما ينفع الناس واتجهو لما يخرب دول حسبنا الله ونعم الوكيل
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 359
منذ 41 دقيقة
هذا سبب كل مصائبهم تركو ما ينفع الناس واتجهو لما يخرب دول حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 5
منذ 39 دقيقة
ما فيه شك ان زراعة الحشيش افضل لهم من زراعة الخضروات عموما لان الحشيش ستجد من يشتريها واما الخضروات فطلابها قليل او من الفقراء والمحتاجين

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي سلم على ام قمور
ابو عمار
حسبي الله على الحوثه اتباع المجوس
د محمد ماجد بخش
وشو الحل يا زلمة
ابو عمار
طيب
.4love
ذكرتني بقصه العصاه في وقت لوط عليه السلام عندما اعماهم جبريل بطرف جناحه ظلوا يستكبرون ويطرقون على باب النبي بعنف لييين أمر الله عزوجل...

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