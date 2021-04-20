مزارعو لبنان يتحولون إلى زراعة الحشيش بدلًا من البطاطس

بيروت (صدى):
دفعت الأوضاع الاقتصادية السيئة الكثير من مزارعي لبنان إلى زراعة نبتة الحشيش المخدر بدلًا من زراعة البطاطس، لتكلفتها القليلة وثمن بيعها المرتفع.
وصرح مزارع لبناني: "أزرع الحشيشة ليس محبة فيها، لكن لأن كلفة زراعتها أقل، ويسمح إنتاجها بحياة كريمة لنا"، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، مضيفًا: "كنت أزرع البطاطس بكميات كبيرة والحمص والفاصولياء، لكنها زراعة خاسرة اليوم، أما الحشيشة فأمرها سهل، خصوصاً أنها بعكس الزراعات الأخرى، لا تحتاج إلى أسمدة ومواد كيميائية، وباتت تباع بالدولار".
وأكد أن فلاحين اضطروا لبيع منازلهم أو أراضيهم؛ لسداد ديون تراكمت عليهم للمصارف أو حتى للمرابين، بينما مع تسارع الانهيار الاقتصادي المتواصل منذ أكثر من عام ونصف، قرّر مزارعون صغار في المنطقة أن يحذوا حذو معارفهم، وأن يبدأوا بدورهم في زراعة الحشيش، لكن كثيرين منهم يخشون التحدث عن الموضوع؛ خشية الملاحقة الأمنية.