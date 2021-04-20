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توضيح من الخطوط السعودية حول قرار تعليق الرحلات الدولية

منذ ساعة
2738
توضيح من الخطوط السعودية حول قرار تعليق الرحلات الدولية

الرياض (صدى):
أوضحت الخطوط السعودية اليوم الثلاثاء أن قرار رفع تعليق جميع الرحلات الدولية المقرر أن يكون الشهر المقبل ما لم يستجد جديد، لا ينطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها؛ بسبب تفشي فيروس كورونا .

جاء ذلك رداً الخطوط السعودية على سؤال أحد المواطنين الذي تساءل عن إحدى الدول الممنوع السفر إليها القدوم منها، وهل سيتم رفع تعليق السفر إلى جميع الدول بما فيها المحظورة.

وقالت الخطوط، إن رفع تعليق جميع الرحلات الدولية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 17 مايو 2021م، (لا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها؛ بسبب تفشي فيروس كورونا).

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن تعليق دخول الوافدين من 20 دولة أراضي المملكة في إطار إجراءات محاربة فيروس كورونا، ويحظر لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ابتداءً من الأربعاء 3 فبراير الماضي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي سلم على ام قمور
ابو عمار
حسبي الله على الحوثه اتباع المجوس
د محمد ماجد بخش
وشو الحل يا زلمة
ابو عمار
طيب
.4love
ذكرتني بقصه العصاه في وقت لوط عليه السلام عندما اعماهم جبريل بطرف جناحه ظلوا يستكبرون ويطرقون على باب النبي بعنف لييين أمر الله عزوجل...

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