نهاية مأسوية ليمني وطفلته في أمريكا بعد الهروب من حرب اليمن

فهمي محمد (صدى):
في واقعة مؤلمة ، توفي مواطن يمني في أمريكا برفقة طفلته الرضيعة بعد تعرض منزله للحرق كما تعرضت زوجته الحامل لحروق خطيرة .
وكشفت وسائل إعلام امريكية أن اليمني " عصام مصلح " هرب من اليمن إلى الولايات المتحدة للعيش بسلام بعيداً عن الحرب في اليمن ان أنه لم ينجو من الموت والمار .
وتعرض عصام مصلح لحريق متعمد بسبب عصابة أرادت الإنتقام منه خوفا من الإبلاغ عنهم بعدما شهدها تطلق النار في متجر كان يعمل به .
وأثارت الواقعة تعاطف كبير في الرأي العام الأمريكي مؤكدين على بطولة الرجل الذي ضحى بحياته من أجل إنقاذها .