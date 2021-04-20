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نهاية مأسوية ليمني وطفلته في أمريكا بعد الهروب من حرب اليمن

منذ 37 دقيقة
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نهاية مأسوية ليمني وطفلته في أمريكا بعد الهروب من حرب اليمن

فهمي محمد (صدى):
في واقعة مؤلمة ، توفي مواطن يمني في أمريكا برفقة طفلته الرضيعة بعد تعرض منزله للحرق كما تعرضت زوجته الحامل لحروق خطيرة .

وكشفت وسائل إعلام امريكية أن اليمني " عصام مصلح " هرب من اليمن إلى الولايات المتحدة للعيش بسلام بعيداً عن الحرب في اليمن ان أنه لم ينجو من الموت والمار .

وتعرض عصام مصلح لحريق متعمد بسبب عصابة أرادت الإنتقام منه خوفا من الإبلاغ عنهم بعدما شهدها تطلق النار في متجر كان يعمل به .

وأثارت الواقعة تعاطف كبير في الرأي العام الأمريكي مؤكدين على بطولة الرجل الذي ضحى بحياته من أجل إنقاذها .

 

أمريكا
اليمن
الحرب في اليمن

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8408
منذ 30 دقيقة
من لم يمت بالسيف مات بغيره .. تعددت الأسباب والموت واحد
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127193
منذ 26 دقيقة
الله يعينه ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الفن جوهر التعبير كالعلم يذهب بك من الدائرة الكبرى إلى النقطة الصغرى التي لها بعد يمثل مركز الكرة عبر أقطار متقاطعة مماثلة مختلفة الميول...
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية.
د محمد ماجد بخش
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ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
منصف
يعني اذا الله ابتلاك بوحده عاقه او تعبانه من بناتك ايش ممكن تسوي غير كذا ، وللأسف الفتن كثرت وتسهلت، والفسويات ماهن مقصرات تأليب...

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