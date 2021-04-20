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التعليم تخصص 100 درجة لاختبار مواد الحمل في مرحلة الثانوية

منذ 42 دقيقة
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التعليم تخصص 100 درجة لاختبار مواد الحمل في مرحلة الثانوية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم عن تخصيص 100 درجة لاختبار مواد الحمل، في نظام المقررات في المرحلة الثانوية للتعليم عن بعد، يختبر فيها الطالب وترصد الدرجة التي تحصل عليها في نظام «نور».

وأوضحت الوزارة أن اختبار الدور الثاني في المرحلة المتوسطة للطلاب المنتظمين والمنتسبين، يخصص له (50) درجة لاختبار الدور الثاني في مواد المرحلة المتوسطة للتعليم عن بعد، ويختبر فيها الطالب (المنتظم - المنتسب) لكل فصل دراسي أخفق فيه، وترصد الدرجة التي تحصل عليها في نظام نور.

وأكدت أنه سيتم تخصص (100) درجة لكل مادة دراسية في المرحلة المتوسطة، يكون التقويم فيها مستمرًا موزعة بالتساوي بين الفصلين، بحيث تخصص (50) درجة لكل فصل دراسي موزعة وفق التالي: (10) درجات لاختبار نهاية الفصل، و(40) درجة لأعمال الفصل، موزعة وفقًا لما يلي: (30) درجة لتقويمه بأدوات التقويم المتنوعة، مثل: المشاركة، والأنشطة، والواجبات المنزلية، و(10) درجات لعدد من الاختبارات التحريرية القصيرة.

التعليم
مواد الحمل
مرحلة الثانوية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8408
منذ 23 دقيقة
اللهم أفرغ علينا صبرا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8408
منذ 13 دقيقة
الأخوة في إدارة صحيفة صدى الإلكترونية فضلا لا أمرا عليكم - اعكسوا ترتيب التعليقات وأرفعوا شارة الموضوع حتى لا نستود الأدمغة لعلاج مشاكل كرونا إلى الموقع الرئيسي في الأعلى لمدة ٧٢ ساعة ريثما أستكمل إتلاف كامل بحثي وأدعوني يوم آخره لأبدي فخري واعتزازي وحزني وندمي على ٤٢ سنة احترقت وبقي هيكل صاحبها بعد الإطاحة بأبحاثه لأنها قد تغير مفهوم القوى الرئيسية الأربعة في قوة واحدة هي الثقالة المغناطيسية

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د محمد ماجد بخش
الفن جوهر التعبير كالعلم يذهب بك من الدائرة الكبرى إلى النقطة الصغرى التي لها بعد يمثل مركز الكرة عبر أقطار متقاطعة مماثلة مختلفة الميول...
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية.
د محمد ماجد بخش
الأخوة في إدارة صحيفة صدى الإلكترونية فضلا لا أمرا عليكم - اعكسوا ترتيب التعليقات وأرفعوا شارة الموضوع حتى لا نستود الأدمغة لعلاج مشاكل كرونا...
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
منصف
يعني اذا الله ابتلاك بوحده عاقه او تعبانه من بناتك ايش ممكن تسوي غير كذا ، وللأسف الفتن كثرت وتسهلت، والفسويات ماهن مقصرات تأليب...

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