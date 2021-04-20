الأعداد السابقة للصحيفة

25 وظيفة شاغرة توفرها الخدمات الطبية للقوات المسلحة

منذ 52 دقيقة
1564
25 وظيفة شاغرة توفرها الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، عن توفر أكثر من 25 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بعدة مدن.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ناسخ طبي - وظيفتان (حفر الباطن)، مرمز طبي 3 وظائف (حفر الباطن)، فني تقنية قلب 6 وظائف (خميس مشيط)، مدير إدارة التمريض بالمدينة المنورة، أخصائي التعقيم بالظهران.

وتشمل الوظائف طبيب مقيم طوارئ بالخرج، وطبيب مقيم باطنية، أخصائي أول مسالك بولية في جدة، استشاري عناية مركزة جدة، طبيب أخصائي أول نساء وولادة بالرياض، استشاري طب العناية الحرجة بالظهران، استشاري طب قلب الكبار، طبيب نائب طب كلى، طبيب نائب مسالك بولية، طبيب نائب نساء وولادة 3 وظائف بالرياض.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:  هنا

 

وظائف
جدة
الخرج
الرياض
الظهران
الخدمات الطبية للقوات المسلحة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الفن جوهر التعبير كالعلم يذهب بك من الدائرة الكبرى إلى النقطة الصغرى التي لها بعد يمثل مركز الكرة عبر أقطار متقاطعة مماثلة مختلفة الميول...
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية.
د محمد ماجد بخش
الأخوة في إدارة صحيفة صدى الإلكترونية فضلا لا أمرا عليكم - اعكسوا ترتيب التعليقات وأرفعوا شارة الموضوع حتى لا نستود الأدمغة لعلاج مشاكل كرونا...
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
منصف
يعني اذا الله ابتلاك بوحده عاقه او تعبانه من بناتك ايش ممكن تسوي غير كذا ، وللأسف الفتن كثرت وتسهلت، والفسويات ماهن مقصرات تأليب...

أخر الأخبار

توضيح من "الخطوط السعودية " حول قرار تعليق الرحلات الدولية من بعض الدول
توضيح من "الخطوط السعودية " حول قرار تعليق الرحلات الدولية من بعض الدول
منذ 22 دقيقة 1432
بالفيديو.. «الخضيري» يكشف أبرز الأمراض التي يسببها التدخين
بالفيديو.. «الخضيري» يكشف أبرز الأمراض التي يسببها التدخين
منذ 27 دقيقة 1360
«الصحة»: تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 32 دقيقة 1890
نهاية مأسوية ليمني وطفلته في أمريكا بعد الهروب من حرب اليمن
نهاية مأسوية ليمني وطفلته في أمريكا بعد الهروب من حرب اليمن
منذ 37 دقيقة 2097
التعليم تخصص 100 درجة لاختبار مواد الحمل في مرحلة الثانوية
التعليم تخصص 100 درجة لاختبار مواد الحمل في مرحلة الثانوية
منذ 42 دقيقة 1598
بيان من الوحدة حول التعاقد مع المدربة اللبنانية للسلة والجودو
بيان من الوحدة حول التعاقد مع المدربة اللبنانية للسلة والجودو
منذ 47 دقيقة 1933
25 وظيفة شاغرة توفرها الخدمات الطبية للقوات المسلحة
25 وظيفة شاغرة توفرها الخدمات الطبية للقوات المسلحة
منذ 52 دقيقة 1567
حقوق الانسان توضح عقوبة عدم إنفاق معاش الضمان الاجتماعي على مستحقيه
حقوق الانسان توضح عقوبة عدم إنفاق معاش الضمان الاجتماعي على مستحقيه
منذ ساعة 1556
ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
منذ ساعة 1654
بالفيديو.. امرأة تحاول سرقة طقم ذهب من محل مجوهرات بإحدى المناطق
بالفيديو.. امرأة تحاول سرقة طقم ذهب من محل مجوهرات بإحدى المناطق
منذ ساعة 3052