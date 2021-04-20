25 وظيفة شاغرة توفرها الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، عن توفر أكثر من 25 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بعدة مدن.
وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ناسخ طبي - وظيفتان (حفر الباطن)، مرمز طبي 3 وظائف (حفر الباطن)، فني تقنية قلب 6 وظائف (خميس مشيط)، مدير إدارة التمريض بالمدينة المنورة، أخصائي التعقيم بالظهران.
وتشمل الوظائف طبيب مقيم طوارئ بالخرج، وطبيب مقيم باطنية، أخصائي أول مسالك بولية في جدة، استشاري عناية مركزة جدة، طبيب أخصائي أول نساء وولادة بالرياض، استشاري طب العناية الحرجة بالظهران، استشاري طب قلب الكبار، طبيب نائب طب كلى، طبيب نائب مسالك بولية، طبيب نائب نساء وولادة 3 وظائف بالرياض.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا