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"تبرع" تتيح دفع زكاة الفطر مبكراً لإخراجها في وقتها المحدد شرعاً

منذ ساعة
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"تبرع" تتيح دفع زكاة الفطر مبكراً لإخراجها في وقتها المحدد شرعاً

الرياض (صدى):
أدرجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء فرصة دفع قيمة زكاة الفطر عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرّع"، التي تعد واجهة معتمدة رسمياً للصدقات والزكاة والهبات والتبرعات.

ويمكن دفع القيمة المقدرة لزكاة الفطر مبكراً؛ وهو الأمر الذي أجازته هيئة كبار العلماء، على أن يتم إخراجها في وقتها المحدد شرعاً من قبل أبرز الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة، حيث تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.

وتتيح منصة "تبرّع" مستخدميها عبر خيار "زكاة الفطر" من إخراج زكاة الموسم مباشرة من الصفحة الرئيسة وتحديد الصاع ثم الدفع، حيث يتم دفع زكاة الفطر عبر المنصة من الأرز أو التمر، ويتم إخراجها لمستحقيها في موعدها الشرعي قبل صلاة عيد الفطر.

الموارد البشرية
زكاة الفطر

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د محمد ماجد بخش
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نسأل الله العفو والعافية.
د محمد ماجد بخش
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ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
منصف
يعني اذا الله ابتلاك بوحده عاقه او تعبانه من بناتك ايش ممكن تسوي غير كذا ، وللأسف الفتن كثرت وتسهلت، والفسويات ماهن مقصرات تأليب...

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