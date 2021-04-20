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ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

منذ ساعة
1653
ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض 48 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 76 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و (996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

منطقة الرياض
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الفن جوهر التعبير كالعلم يذهب بك من الدائرة الكبرى إلى النقطة الصغرى التي لها بعد يمثل مركز الكرة عبر أقطار متقاطعة مماثلة مختلفة الميول...
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية.
د محمد ماجد بخش
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ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
منصف
يعني اذا الله ابتلاك بوحده عاقه او تعبانه من بناتك ايش ممكن تسوي غير كذا ، وللأسف الفتن كثرت وتسهلت، والفسويات ماهن مقصرات تأليب...

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