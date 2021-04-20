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بالفيديو.. فنانة تشكيلية تتحدث عن قصة وصول لوحتها إلى مكتب ولي العهد

منذ ساعة
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بالفيديو.. فنانة تشكيلية تتحدث عن قصة وصول لوحتها إلى مكتب ولي العهد

الرياض (صدى):
تحدثت الفنانة التشكيلية، وداد الأحمدي، عن قصة وصول لوحتها إلى مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وداد إنها نظمت معرضها الشخصي الأول في 1 فبراير 2021، وهذه اللوحة كانت بين عدة لوحات اقتناها مكتب ولي العهد من المعرض، مشيرة إلى أن معرضها الفني حقق نجاحًا باهرًا في الأوساط الفنية والثقافية.

وعبرت التعبير عن فخرها واعتزازها بوجود لوحتها على جدران مكتب ولي العهد، مؤكدة أن هذا أمر يتمناه كل فنان وفنانة.

وأوضحت أنها تلقت منذ أمس العديد من الاتصالات للتهنئة والتبريكات بوجود صورتها في مكتب الأمير محمد بن سلمان، مبينة أن أهم الرسائل التي تبعثها من خلال لوحاتها التشكيلية أن الإنسان عليه النظر دائماً إلى نفسه، ونشر القوة الداخلية والروح الإيجابية بين زملائه وأهله، وكذلك ليقوي نفسه في مواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهه.

ولي العهد
لوحة
فنانة تشكيلية
وداد الأحمدي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8408
منذ ساعة
مين قدك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8408
منذ 7 دقائق
الفن جوهر التعبير كالعلم يذهب بك من الدائرة الكبرى إلى النقطة الصغرى التي لها بعد يمثل مركز الكرة عبر أقطار متقاطعة مماثلة مختلفة الميول والزوايا تشكل ٣٦٠ درجة هي نفس عدد أيام العام في عمر الإنسان

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الفن جوهر التعبير كالعلم يذهب بك من الدائرة الكبرى إلى النقطة الصغرى التي لها بعد يمثل مركز الكرة عبر أقطار متقاطعة مماثلة مختلفة الميول...
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية.
د محمد ماجد بخش
الأخوة في إدارة صحيفة صدى الإلكترونية فضلا لا أمرا عليكم - اعكسوا ترتيب التعليقات وأرفعوا شارة الموضوع حتى لا نستود الأدمغة لعلاج مشاكل كرونا...
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
منصف
يعني اذا الله ابتلاك بوحده عاقه او تعبانه من بناتك ايش ممكن تسوي غير كذا ، وللأسف الفتن كثرت وتسهلت، والفسويات ماهن مقصرات تأليب...

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