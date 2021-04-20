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بالفيديو.. مختص يروي موقف طريف لليابانيين بعد تناول مشروب المريس في رمضان

منذ ساعة
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بالفيديو.. مختص يروي موقف طريف لليابانيين بعد تناول مشروب المريس في رمضان

نايف السالم (صدى):
أكد الدكتور محمد بن عبد الرحمن الربيع أستاذ الأدب السعودي أن المريس عصير طبيعي 100 % وهو نقيع التمر وهو غذاء كامل .

وأكد الدكتور محمد بن عبد الرحمن أن هذا المشروب تاريخي أصيل ، لافتاً إلى قصة طريفة لأصدقاء يابانيين مسلمين شربوا من المريس حيث أكد لهم أنهم شراب نبوي  من عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

وأضاف في فيديو نشرته " دارة الملك عبد العزيز " أنه أعجبوا بالمشروب وطلب أحدهم مشروب المريس لزوجته فأعطاه له .

وتابع الدكتور الربيع أن الأيام مرت وسافر اليابان ووجد أصدقائه يعتمدون على شراب المريس في رمضان ويضيفون إليه الحليب كما نفعل في المملكة والعديد من الدول الإسلامية .

اليابانيين
المريس
الدكتور محمد بن عبد الرحمن الربيع

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49013
منذ 52 دقيقة
تصرف الياباني ممتاز عندما استبدل الاقط باللبن

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