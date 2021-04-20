الأعداد السابقة للصحيفة

إنفانتينو: نرفض إقامة دوري السوبر الأوروبي والأندية المشاركة ستتحمل العواقب

منذ ساعة
1735
إنفانتينو: نرفض إقامة دوري السوبر الأوروبي والأندية المشاركة ستتحمل العواقب

وكالات (صدى):
أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفضه فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي، محذرا الأندية المشاركة في البطولة التي وصفها بالمنفصلة عن النظام بتحمل عواقب اختيارهم.

وقال إنفانتيو في مؤتمر صحفي: "نرفض بشدة إقامة دوري السوبر الأوروبي".

وأضاف إنفانتيو "إنه منفصل عن المؤسسات والدوريات والاتحادات وفيفا ويويفا، إنه خارج النظام.. وإذا اختار البعض أن يسلكوا طريقهم الخاص، فيجب تحمل عواقب اختيارهم".

واختتم تصريحاته قائلا "هم مسؤولون عن اختيارهم ولكن هم إما داخل أو خارج".

وكان 12 من أهم أندية كرة القدم في أوروبا قد أعلنوا عن توصلهم لاتفاق لتدشين بطولة جديدة: دوري السوبر، وتنظمها الأندية المؤسسة.

والأندية هي ميلان، أرسنال، أتليتكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد توتنام هوتسبير.

الاتحادات
الدوريات
دوري السوبر الأوروبي
إنفانتيتو

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو وليد
انا ما اصدق ان رئيس حريص على الحكم بهذه الطريقه وفي هذا السن الكبير ممكن ان يذهب الى ساحات القتال -- ذبحوه طفشهم واقرف...
فبصل
اهبل ودلخ البر معروف وما قام به معروف اكيد هناك أسباب أخرى منها انهم ضيوف والأم الله يطول بعمرها موجوده في البيت والضيوف ضيوف...
فبصل
ما فيه ام في الدنيا تقسوا ع فلذة كبدها حتى الحيوانات المتوحشه فتشوا عن السبب البنت في راسها علوم ولا أنفي أن هناك شواذ...
د محمد ماجد بخش
يعتقد الباحث السياسي، أن "حدوث حالة الفوضى تلك والانفلات الأمني والاحتراب، سيأتي في صالح إدريس ديبي، الذي يلقى دعما واسعا من أطراف دولية على...
ابو عمار
حلقات ممتازه ومسليه

أخر الأخبار

بالفيديو.. فنانة تشكيلية تتحدث عن قصة وصول لوحتها إلى مكتب ولي العهد
بالفيديو.. فنانة تشكيلية تتحدث عن قصة وصول لوحتها إلى مكتب ولي العهد
منذ 11 دقيقة 1259
‏‏‏النمر: شرب كميات كبيرة من الماء قبل الفجر في رمضان غير صحي لهذا السبب
‏‏‏النمر: شرب كميات كبيرة من الماء قبل الفجر في رمضان غير صحي لهذا السبب
منذ 16 دقيقة 1459
"العنف الأسري" يصدر بيان حول فتاة الرياض المعنفة من والدتها
"العنف الأسري" يصدر بيان حول فتاة الرياض المعنفة من والدتها
منذ 22 دقيقة 1530
أبرز المعلومات عن أول امرأة تشغل منصب مديرة صندوق النفقة بوزارة العدل
أبرز المعلومات عن أول امرأة تشغل منصب مديرة صندوق النفقة بوزارة العدل
منذ 26 دقيقة 1461
الموارد البشرية توفر 111 وظيفة صحية شاغرة
الموارد البشرية توفر 111 وظيفة صحية شاغرة
منذ 32 دقيقة 1445
الفنان علي الحميدي يعلق على مشهد "جثة الوالد" في "ممنوع التجول"
الفنان علي الحميدي يعلق على مشهد "جثة الوالد" في "ممنوع التجول"
منذ 37 دقيقة 541
بالفيديو.. مفتي المملكة يوضح حكم الصوم في السفر
بالفيديو.. مفتي المملكة يوضح حكم الصوم في السفر
منذ 51 دقيقة 1924
بالفيديو.. رئيس السوبر الأوروبي يرد على أنباء طرد ريال مديد من الدوريات المحلية
بالفيديو.. رئيس السوبر الأوروبي يرد على أنباء طرد ريال مديد من الدوريات المحلية
منذ 57 دقيقة 1755
مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي
مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي
منذ ساعة 2607
بالفيديو.. مختص يروي موقف طريف لليابانيين بعد تناول مشروب المريس في رمضان
بالفيديو.. مختص يروي موقف طريف لليابانيين بعد تناول مشروب المريس في رمضان
منذ ساعة 1959