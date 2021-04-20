إنفانتينو: نرفض إقامة دوري السوبر الأوروبي والأندية المشاركة ستتحمل العواقب

وكالات (صدى):
أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفضه فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي، محذرا الأندية المشاركة في البطولة التي وصفها بالمنفصلة عن النظام بتحمل عواقب اختيارهم.
وقال إنفانتيو في مؤتمر صحفي: "نرفض بشدة إقامة دوري السوبر الأوروبي".
وأضاف إنفانتيو "إنه منفصل عن المؤسسات والدوريات والاتحادات وفيفا ويويفا، إنه خارج النظام.. وإذا اختار البعض أن يسلكوا طريقهم الخاص، فيجب تحمل عواقب اختيارهم".
واختتم تصريحاته قائلا "هم مسؤولون عن اختيارهم ولكن هم إما داخل أو خارج".
وكان 12 من أهم أندية كرة القدم في أوروبا قد أعلنوا عن توصلهم لاتفاق لتدشين بطولة جديدة: دوري السوبر، وتنظمها الأندية المؤسسة.
والأندية هي ميلان، أرسنال، أتليتكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد توتنام هوتسبير.