الموارد البشرية توفر 111 وظيفة صحية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طرح (111) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، في مراكز وفروع الوزارة .
واوضحت الوزارة أن المسمى الوظيفي هو طبيب مقيم، مشيرة الى أنه يمكن للخريجين والخريجات ممن حصلوا على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية التقدم بطلبات التوظيف من خلال منصة جدارة.
وحددت الوزارة آلية التقديم على هذه الوظائف في نظام جدارة من خلال الخطوات التالية:
1- الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى للمختصين دراسته، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.
2- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
3- تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــه) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها.
كما أوضحت الوزارة الفئات المستهدفة بالإعلان في نظام جدارة والشروط والضوابط العامة لشغل هذه الوظائف وهي كالتالي:
1- من (حصلوا/حصلن) على الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم "العالي" للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
2 - إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.
3 - اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.
4 - جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
5 - ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
6 - الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).
وأشارت الموارد البشرية إلى أن التقديم متاح وسينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1442/10/08، من خلال الرابط التالي: هنا