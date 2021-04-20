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‏روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران العارض لمصر قريبا

منذ ساعة
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‏روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران العارض لمصر قريبا

موسكو (صدى):
أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن استئناف رحلات الطيران العارض لمصر قريبًا بعد توقف منذ عام 2015 إثر سقوط طائرة الركاب الروسية في سيناء.

وتأتي روسيا في المرتبة الأولى بين الدول التي تستقبل مصر منها السياحة الوافدة؛ حيث أن عدد السياح الروس لمصر بلغ ثلاثة ملايين سائح سنويا قبل حادث سقوط الطائرة الروسية.

وكانت روسيا قد أوقفت رحلاتها الجوية إلى مصر عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء في خريف 2015، ورغم استئناف الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة، إلا أن الطيران العارض للمدن السياحية المصرية ما زال في انتظار موافقة روسيا على اشتراطات الآمان التي تتبعها المطارات المصرية.

 

مصر
روسيا
الطيران العارض

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