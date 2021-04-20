الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مديرة التسويق داريا سوتسنكو تحكي عن تجربتها المُثيرة في الرياض

منذ 23 دقيقة
1468
1
بالفيديو.. مديرة التسويق داريا سوتسنكو تحكي عن تجربتها المُثيرة في الرياض

الرياض (صدى):
روت مديرة التسويق داريا سوتسنكو تجربتها الرائعة في مدينة الرياض، من خلال مشاركتها في المهرجانات والفعاليات المختلفة

وقالت سوتسنكو أنها شاركت في مهرجان ميدل آيست الغنائي وسط الصحراء منذ عام، مضيفة أن المهرجان ضم عددًا من أفضل مشغلي الأغاني في العالم، حيث قارب الحضور 200 ألف شخص في يوم واحد فقط، معربة عن استمتاعها بالمهرجان وأنها لم تصدق أنه يحدث في المملكة.

وأضافت أنها لم تكن تعرف الكثير عن المملكة قبل قدومها إليها سوى أنها دولة محافظة ومنغلقة، مؤكدة أن رأيها تغير بشكل كامل عن المملكة بعد 4 سنوات من الإقامة فيها، حيث أحبتها كثيرا وتعتبرها وطنها الثاني، مشيدة بالثقافة السعودية وأنها تتعلم منها المزيد.

وأكدت إنها تعمل الآن كمديرة تسويق في المجمع السكني، وأن المجمعات السكنية في المملكة مناسبة جدا للأوروبيين، لاحتوائها على الخضرة وكافة الخدمات وأماكن الترفيه وحمامات السباحة، وأشارت إلى أنها تصوم حاليًا في شهر رمضان للعام الثالث على التوالي.

وأشادت مديرة التسويق بتغير المملكة تحت رؤية 2030، وانفتاح الدولة على السياحة.

السياحة
الرياض
مديرة تسويق

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49004
منذ 15 دقيقة
اوكي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قووطي
سلامات اجيب ١٠ اجيب ١١ لاعب من اوروبا احسن وافضل منه وصغار بالسن والباقي اشتري بها كم لاعب من الانديه السعوديه بقير احسن منه...
ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له
kkkk
السومه افضل هداف واخلاق مر على كرتنا السعوديه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اكثر من مليون مشاهده لان فيه اغتصاب وطبيعي ان يرتفع العدد

أخر الأخبار

‏روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران العارض لمصر قريبا
‏روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران العارض لمصر قريبا
منذ 18 دقيقة 1250
بالفيديو.. مديرة التسويق داريا سوتسنكو تحكي عن تجربتها المُثيرة في الرياض
بالفيديو.. مديرة التسويق داريا سوتسنكو تحكي عن تجربتها المُثيرة في الرياض
منذ 23 دقيقة 1471
بالصور.. أسعار سيارات رينو 2021 في المملكة
بالصور.. أسعار سيارات رينو 2021 في المملكة
منذ 48 دقيقة 1485
بلد عربي يغلق الرحلات الجوية مع 50 دولة بعد انتشار سلالات كورونا المتحورة
بلد عربي يغلق الرحلات الجوية مع 50 دولة بعد انتشار سلالات كورونا المتحورة
منذ 53 دقيقة 2083
ستيني يقطع رأسه بنفسه لجلب الحظ السعيد (صور)
ستيني يقطع رأسه بنفسه لجلب الحظ السعيد (صور)
منذ 58 دقيقة 850
مشروع البحر الأحمر يوفر وظائف شاغرة للجنسين
مشروع البحر الأحمر يوفر وظائف شاغرة للجنسين
منذ ساعة 1900
"العين الإماراتي" يكشف حقيقة التفاوض لضم كاريلي
"العين الإماراتي" يكشف حقيقة التفاوض لضم كاريلي
منذ ساعة 1967
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح شرط المرض الذي يبيح الفطر في رمضان
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح شرط المرض الذي يبيح الفطر في رمضان
منذ ساعة 1803
موظفان من أرامكو يعدّان الراتب في يوم الدفع قبل 74 عام
موظفان من أرامكو يعدّان الراتب في يوم الدفع قبل 74 عام
منذ ساعة 1682
بالفيديو.. فوز الشطي تتحدث عن ما حصل معها في قضية غسيل الأموال
بالفيديو.. فوز الشطي تتحدث عن ما حصل معها في قضية غسيل الأموال
منذ ساعة 1006