بلد عربي يغلق الرحلات الجوية مع 50 دولة بعد انتشار سلالات كورونا المتحورة

مليكة فؤاد (صدى):
قرر المغرب، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية مع أكثر من 50 دولة، وذلك للحدّ من تداعيات تفشي سلالات فيروس كورونا المتحورة.
وقال أخصائي الأمراض التنفسية والصدرية، ورئيس الجمعية المغربية لمحاربة السل، الدكتور جمال البوزيدي، أن المغرب نجح في السيطرة على الفيروس، ولكن السلالات المتحورة التي بدأت في الانتشار في مختلف الدول، تثير قلق السلطات المغربية.
وأكد البوزيدي أن هذه القرارات تأتي للصالح العام، أسوة بما تفعله العديد من دول العالم، كبريطانيا وفرنسا، لافتًا إلى أن الانتكاسة التي تعرض لها المواطنون في المغرب، خلال عيد الأضحى، أجبرت السلطات على اتخاذ العديد من الإجراءات الصعبة، بهدف حماية المواطنين من هذا الوباء.