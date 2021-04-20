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مشروع البحر الأحمر يوفر وظائف شاغرة للجنسين

منذ ساعة
1871
مشروع البحر الأحمر يوفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير تجاري، مدير إدارة المرافق، مساعد مدير التوظيف، مساعد مدير المشتريات، مدير التجارة والعقود، مساعد مدير مشروع، مدير أول الهندسة المعمارية، أخصائي معلومات المشروع.

وأشارت شركة البحر الأحمر، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 إبريل 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط التالي: هنا 

 

 

وظائف
مشروع البحر الأحمر

التعليقات

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أحدث التعليقات

قووطي
سلامات اجيب ١٠ اجيب ١١ لاعب من اوروبا احسن وافضل منه وصغار بالسن والباقي اشتري بها كم لاعب من الانديه السعوديه بقير احسن منه...
ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له
kkkk
السومه افضل هداف واخلاق مر على كرتنا السعوديه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اكثر من مليون مشاهده لان فيه اغتصاب وطبيعي ان يرتفع العدد

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