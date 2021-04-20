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نائب أمير جازان يعزي في وفاة عريفة قبيلة الدفري بمحافظة فيفا

منذ 3 ساعات
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نائب أمير جازان يعزي في وفاة عريفة قبيلة الدفري بمحافظة فيفا

جازان (صدى):
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة الدفري بمحافظة فيفا الشيخ يحيى بن أسعد الدفري الفيفي -رحمه الله- الذي وافته المنية إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموه الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً بما قدمه الفقيد خلال عمله وما كان له من أعمال ومساعٍ في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن.

بدورهم ، أعرب أبناء وأسرة الشيخ الدفري الفيفي عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

جازان
محافظة فيفا
عريفة

التعليقات

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أحدث التعليقات

قووطي
سلامات اجيب ١٠ اجيب ١١ لاعب من اوروبا احسن وافضل منه وصغار بالسن والباقي اشتري بها كم لاعب من الانديه السعوديه بقير احسن منه...
ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له
kkkk
السومه افضل هداف واخلاق مر على كرتنا السعوديه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اكثر من مليون مشاهده لان فيه اغتصاب وطبيعي ان يرتفع العدد

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