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موظفان من أرامكو يعدّان الراتب في يوم الدفع قبل 74 عام

منذ ساعة
1673
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موظفان من أرامكو يعدّان الراتب في يوم الدفع قبل 74 عام

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49004
منذ 44 دقيقة
كان الراتب بالريال الفرنسي

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أحدث التعليقات

قووطي
سلامات اجيب ١٠ اجيب ١١ لاعب من اوروبا احسن وافضل منه وصغار بالسن والباقي اشتري بها كم لاعب من الانديه السعوديه بقير احسن منه...
ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له
kkkk
السومه افضل هداف واخلاق مر على كرتنا السعوديه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اكثر من مليون مشاهده لان فيه اغتصاب وطبيعي ان يرتفع العدد

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