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النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر

منذ 59 دقيقة
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النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر اليوم إذ دعم هبوط الدولار الأمريكي السلع الأولية وجراء توقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، ولكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آسيا حد من المكاسب، وفقا لـ"رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 66 سنتا ما يوازي واحدا في المائة إلى 67.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 67.97 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو والذي ينتهي العمل به اليوم 70 سنتا ما يعادل 1.1 في المائة إلى 64.08 دولار للبرميل. وسجل عقد يونيو الأكثر نشاطا 64.02 دولار مرتفعا 59 سنتا ما يوازي 0.9 في المائة.

المملكة
النفط
أسعار النفط

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
الحمد لله.. فيه عندنا عباقرة الله يوفقهم.. ويسددخطاهم.. الشي المحزن. هو ظلم ودفن الإعلام لهم.
اللهو البرى
عندما يتلاقى الخصوم عند الحاكم.. تبان الحقيقة..
اللهو البرى
من الأخير.. ياكثر الشباب العاطلين اللي يدورون العمل.. وسلامتكم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
رااايق
ههههههههههههههه

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