وظائف شاغرة بشركة حمد الرقيب التجارية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة حمد الرقيب وأولاده التجارية عن توفر وظائف شاغرة في الرياض وجدة والهفوف والخبر .
وأبانت شركة حمد الرقيب التجارية الوظائف كالتالي : مساعد مدير خدمة العملاء " الهفوف " ، منسق التوصيل " جدة " ، كاتب جرد " جدة ، الخبر ، الرياض ، مراقب مخزون " جدة ، الرياض " ، أمين المستودع " جدة " ، عارض منتجات – بصري " جدة والخبر " ، مشرف مستودع " جدة ، الخبر ، مصمم جرافيك " الخبر" ، فني تقنية المعلومات " الخبر " ، مطور نظم " الخبر " ، مصمم داخلي " الرياض " ، أخصائي / أخصائية مبيعات " الرياض ، الخبر " ، مسوق عقاري " الخبر " .
ويمكن التقديم الآن وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، عبر الرابط التالي : هنا