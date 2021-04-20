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وظائف شاغرة بشركة حمد الرقيب التجارية

منذ 54 دقيقة
1663
وظائف شاغرة بشركة حمد الرقيب التجارية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة حمد الرقيب وأولاده التجارية عن توفر وظائف شاغرة في الرياض وجدة والهفوف والخبر .

وأبانت شركة حمد الرقيب التجارية الوظائف كالتالي : مساعد مدير خدمة العملاء " الهفوف " ، منسق التوصيل " جدة " ، كاتب جرد " جدة ، الخبر ، الرياض ، مراقب مخزون " جدة ، الرياض " ، أمين المستودع " جدة " ، عارض منتجات – بصري " جدة والخبر " ، مشرف مستودع " جدة ، الخبر ، مصمم جرافيك " الخبر" ، فني تقنية المعلومات " الخبر " ، مطور نظم " الخبر " ، مصمم داخلي " الرياض " ، أخصائي / أخصائية مبيعات " الرياض ، الخبر " ، مسوق عقاري " الخبر " .

ويمكن التقديم الآن وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، عبر الرابط التالي : هنا

 

وظائف شاغرة
شركة حمد الرقيب التجارية

التعليقات

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
الحمد لله.. فيه عندنا عباقرة الله يوفقهم.. ويسددخطاهم.. الشي المحزن. هو ظلم ودفن الإعلام لهم.
اللهو البرى
عندما يتلاقى الخصوم عند الحاكم.. تبان الحقيقة..
اللهو البرى
من الأخير.. ياكثر الشباب العاطلين اللي يدورون العمل.. وسلامتكم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
رااايق
ههههههههههههههه

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