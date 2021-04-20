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تحذير من تطبيق ضار يخترق الهواتف باسم واتساب

منذ ساعة
1810
تحذير من تطبيق ضار يخترق الهواتف باسم واتساب

وكالات (صدى):
نبه خبراء الأمن السيبراني، مستخدمي الهواتف الذكية من تثبيت تطبيق يحمل اسم "WhatsApp Pink"، مشيرين إلى أن تثبيت هذا البرنامج على الهاتف يهدد بسرقة بياناتك.

وأوضح الخبراء أن هذا التطبيق الضار يقوم بالاحتيال على مستخدمي "واتسآب" عن طريق إرسال رسالة لهم تحتوي على رابط يعرض عليهم إمكانية استخدام تطبيق "واتسآب" باللون الوردي، بدلا من اللون المعروف لتطبيق "واتسآب" الأصلي.

وتتضمن هذه الرسالة الاحتيالية عرض ميزات جديدة لإضفاء بعض المصداقية على التطبيق المزيف مع رابط لتحديث رسمي من "واتسآب"، لكن الواقع أنه بدلا من حدوث تعديلات على التطبيق الأصلى لـ "واتسآب" يقوم الرابط بنقل المستخدم إلى صفحة تطلب منه تثبيت التطبيق الضار الذي يحمل اسم "WhatsApp Pink"، رغم أنه لا يوجد أي علاقة للتطبيق الضار مع منصة "واتساب" أو شركة "فيسبوك".

تطبيق
الهواتف الذكية
واتساب

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
الحمد لله.. فيه عندنا عباقرة الله يوفقهم.. ويسددخطاهم.. الشي المحزن. هو ظلم ودفن الإعلام لهم.
اللهو البرى
عندما يتلاقى الخصوم عند الحاكم.. تبان الحقيقة..
اللهو البرى
من الأخير.. ياكثر الشباب العاطلين اللي يدورون العمل.. وسلامتكم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
رااايق
ههههههههههههههه

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