الأعداد السابقة للصحيفة

الغذاء والدواء تضع ضوابط للتوعية الصحية حول المستحضرات الصيدلانية

منذ ساعة
1703
الغذاء والدواء تضع ضوابط للتوعية الصحية حول المستحضرات الصيدلانية

الرياض (صدى):
بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء في وضع ضوابط للتوعية والتثقيف الصحي حول المستحضرات الصيدلانية، وانطلاقًا من مسؤولية وحرص الهيئة على توعية المرضى بطرق استخدام المستحضرات الصيدلانية بالشكل الصحيح والمناسب.

وتضمنت الضوابط التي وضعتها الهيئة العديد من المبادئ للارتقاء بمفهوم الوعي الصحي وهي

-الا تتعارض المقاطع التوعوية مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

- الا تحتوي المقاطع التوعوية على ما يخدش الحياء العام أو عادات وتقاليد المجتمع.

- الا يتم التعديل على المقاطع التوعوية من قبل أي جهة خارجية واستخدامها لأهداف إعلانية.

- عدم الإشارة تصريحًا أو تلميحًا بأفضلية خيار علاجي على خيار علاجي آخر.

-البعد الكلي عن التضخيم أو الترويع الذي قد يسبب الخوف والهلع لدى أفراد المجتمع.

-التأكيد على ضرورة مراجعة واستشارة الممارس الصحي المختص.

- البعد الكلي عن تقديم معلومات موجهة للممارسين الصحيين.

-التعريف بالمتحدثين (الاسم والتخصص).

-عدم استخدام لقطات ذات ملكية فكرية لجهات أخرى.

-عدم استخدام لقطات تحوي معرّفات لأشخاص أو جهات أخرى.

- الحرص على عدم ظهور العلامات التجارية للمنشآت أو ما يدل عليها.

- أن يكون صوت المتحدث واضحًا وبعيدًا عن مصادر الضوضاء.

- ألا تحتوي الفيديوهات على مشاهد مسيئة.

-عدم استخدام المؤثرات الصوتية المزعجة التي تخالف الذوق العام.​

- ما هو هذا الدواء وما هي دواعي استعماله.

- الاحتياطات والمحاذير.

- التداخلات الدوائية.

- موانع الاستعمال.

-طريقة الاستعمال.

-المدة العلاجية.

-الأعراض الجانبية الشائعة.

كما أوضحت المبادئ العامة لنشر المقاطع التوعوية للمرضى وهي أن تكون المعلومات صحيحه ودقيقة، والمعلومات تكون حديثة ويتم بشكل واضح الإشارة إلى تاريخ نشر تلك المعلومات، والمعلومات موثقه علميًا من المراجع الطبية أو غيرها من المصادر العلمية المعتبرة، و أن يكون مصدر المعلومات هو نشرة معلومات المريض المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولابد أن اللغة العربية المستخدمة واضحة وسليمة ومترجمة باللغة الإنجليزية، و أن يكون المقطع التوعوي موجهًا للمريض.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
التوعية الصحية
المستحضرات الصيدلانية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اللهو البرى
الحمد لله.. فيه عندنا عباقرة الله يوفقهم.. ويسددخطاهم.. الشي المحزن. هو ظلم ودفن الإعلام لهم.
اللهو البرى
عندما يتلاقى الخصوم عند الحاكم.. تبان الحقيقة..
اللهو البرى
من الأخير.. ياكثر الشباب العاطلين اللي يدورون العمل.. وسلامتكم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
رااايق
ههههههههههههههه

أخر الأخبار

بالفيديو.. فوز الشطي تتحدث عن ما حصل معها في قضية غسيل الأموال
بالفيديو.. فوز الشطي تتحدث عن ما حصل معها في قضية غسيل الأموال
منذ 19 دقيقة 398
بالفيديو.. إدخال تعديلات عصرية على سيارات نيسان X-Trail
بالفيديو.. إدخال تعديلات عصرية على سيارات نيسان X-Trail
منذ 24 دقيقة 1234
"التحالف": تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
"التحالف": تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
منذ 44 دقيقة 1633
وظائف شاغرة بشركة حمد الرقيب التجارية
وظائف شاغرة بشركة حمد الرقيب التجارية
منذ 54 دقيقة 1658
النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر
النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر
منذ 59 دقيقة 1927
الإعدام لزوج استدرج زوجته وقتلها بطريقة بشعة
الإعدام لزوج استدرج زوجته وقتلها بطريقة بشعة
منذ ساعة 1090
"إحسان" توضح مدى إمكانية التبرع من خارج المملكة
"إحسان" توضح مدى إمكانية التبرع من خارج المملكة
منذ ساعة 1596
بالفيديو.. مهند الحمدي يوضح موقف خطيبته من أدواره الرومانسية
بالفيديو.. مهند الحمدي يوضح موقف خطيبته من أدواره الرومانسية
منذ ساعة 790
تحذير من تطبيق ضار يخترق الهواتف باسم واتساب
تحذير من تطبيق ضار يخترق الهواتف باسم واتساب
منذ ساعة 1808
الغذاء والدواء تضع ضوابط للتوعية الصحية حول المستحضرات الصيدلانية
الغذاء والدواء تضع ضوابط للتوعية الصحية حول المستحضرات الصيدلانية
منذ ساعة 1707