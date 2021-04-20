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شاهد.. فيديو يظهر زعيم داعش الجديد قبل 14 عاماً

منذ 20 دقيقة
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شاهد.. فيديو يظهر زعيم داعش الجديد قبل 14 عاماً

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول زعيم داعش الجديد "حجي عبد الله" المتوارى عن الأنظار قبل 14 عاما ، وهو يناقش رسالة دكتوراه في جامعة الموصل.

وبين الفيديو الذي يعود لسنوات رجلا معمما شابا، يناقش عددا من الدكاترة والأساتذة العراقيين.

ووفقا لـ العربية، لم يتم التأكد التام من هوية المتحدث على الرغم من الشبه الكبير بين الطالب وزعيم داعش الحالي، فيما أكد عدد من الصحافيين والإعلاميين على مواقع التواصل، والناشطين العراقيين صحة الفيديو.

وفي وقت سابق، قال الخبير الأمني والباحث في شؤون الجماعات المسلحة فاضل أبو رغيف كشف أن والد عبدالله قرداش كان خطيبا في جامع الفرقان بالموصل، وقد تأثر الزعيم الداعشي به لأنه كان مفوها وبليغاً، مشيرا إلى أن حجي عبد الله كان يلقب أيضاً بـ "الأستاذ" لأنه خريج كلية العلوم الإسلامية في الموصل، وليس ضابطا كما أشيع عنه.

الموصل
زعيم داعش الجديد
حجي عبدالله

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الا قامت تاكل عيالها جعلهم من هذا الحال والعن والدور شكله قرب من موبذاهم الاكبر
عدو الخونة
اخوان الشياطين نزعوا قطعة من القضبان الحديدية وحطوا بدلا منها قطعة خشب بعدما صبغوها بنفس اللون وموهوها بنفس الشكل قاتلهم الله
قرم
شويه في حقهم كلمة همج المفروض في رمضان نكون قدوه لغير المسلمين ونعلهم فضل ومكانة وقدسية هذا الشهر الكريم. واللي اخلاقه زفت يجلس في...
السيف
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما نفسهم... أن شاء الله فرج قريب 🤐
السيف
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما نفسهم... أن شاء الله فرج قريب 🤐

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