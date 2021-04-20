الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مجالات

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة الملكية باب التقديم على وظائف شاغرة للعمل بالرياض والجبيل وينبع وجازان .
وأكدت الهيئة الملكية أن الوظائف المطلوبة كالتالي : أخصائي تطيط اقتصادي ، اخصائي استراتيجيات وخطط اعمال ، اخصائي إدارة مشاريع ، اخصائي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، اخصائي إدارة الآداء ، أخصائي تطوير الأعمال ، منسق استثمارات ، مشرف جودة هواء وارصاد جوية ، منسق اتفاقيات صناعية ، منسق خدمات تجارية ، اخصائي تطوير تكاملات صناعية ، منسق استثمارات صناعية ، محلل آداء ، منسق الاستجابة للمخاطر ، محلل مواجهة الأزمات ، اخصائي خطط الازمات .
كما طلبت الهيئة الملكية وظائف اخصائي تقييم مخاطر ، اخصائي أنظمة بيبئية ، اخصائي تطوير خدمات لوجيستية ، محلل خدمات لوجيستية ، منسق اتفاقيات ، اخصائي تسويق وتشجيع الاستثمار ، ويمكن معرفة المزيد من الوظائف المطلوبة والتقديم عبر الرابط التالي : هنا