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الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مجالات

منذ 45 دقيقة
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الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مجالات

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة الملكية باب التقديم على وظائف شاغرة للعمل بالرياض والجبيل وينبع وجازان .

وأكدت الهيئة الملكية أن الوظائف المطلوبة كالتالي : أخصائي تطيط اقتصادي ، اخصائي استراتيجيات وخطط اعمال ، اخصائي إدارة مشاريع ، اخصائي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، اخصائي إدارة الآداء ، أخصائي تطوير الأعمال ، منسق استثمارات ، مشرف جودة هواء وارصاد جوية ، منسق اتفاقيات صناعية ، منسق خدمات تجارية ، اخصائي تطوير تكاملات صناعية ، منسق استثمارات صناعية ، محلل آداء ، منسق الاستجابة للمخاطر ، محلل مواجهة الأزمات ، اخصائي خطط الازمات .

كما طلبت الهيئة الملكية وظائف اخصائي تقييم مخاطر ، اخصائي أنظمة بيبئية ، اخصائي تطوير خدمات لوجيستية ، محلل خدمات لوجيستية ، منسق اتفاقيات ، اخصائي تسويق وتشجيع الاستثمار ، ويمكن معرفة المزيد من الوظائف المطلوبة والتقديم عبر الرابط التالي : هنا

وظائف شاغرة
الهيئة الملكية

التعليقات

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الا قامت تاكل عيالها جعلهم من هذا الحال والعن والدور شكله قرب من موبذاهم الاكبر
عدو الخونة
اخوان الشياطين نزعوا قطعة من القضبان الحديدية وحطوا بدلا منها قطعة خشب بعدما صبغوها بنفس اللون وموهوها بنفس الشكل قاتلهم الله
قرم
شويه في حقهم كلمة همج المفروض في رمضان نكون قدوه لغير المسلمين ونعلهم فضل ومكانة وقدسية هذا الشهر الكريم. واللي اخلاقه زفت يجلس في...
السيف
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما نفسهم... أن شاء الله فرج قريب 🤐
السيف
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما نفسهم... أن شاء الله فرج قريب 🤐

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