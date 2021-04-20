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سوق القيصرية بالأحساء.. في مكان واحد تعيش كل الأزمنة
منذ 31 دقيقة
350
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عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله...
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها اذا كأنها مسلمه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويصبر أهلها وعيالها
مسفر الغامدي
اخذلكم الله
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