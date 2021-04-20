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عبدالله الدعيع: توجهي لحراسة المرمى لم يكن رغبة

منذ ساعة
1890
عبدالله الدعيع: توجهي لحراسة المرمى لم يكن رغبة

نواف السالم (صدى):
صرح حارس الهلال السابق عبدالله الدعيع، بأن توجهه لحراسة المرمى لم يكن برغبته، مشيرا إلى أنه كان في تلك الفترة مترددًا بين الدفاع والحراسة.

وقال عبدالله الدعيع خلال قناة 24 الرياضية، إن فرج الطلال هو الذي شجعه في البداية على الاستمرار في الحراسة.

وأشار الدعيع إلى أن نادي الهلال لم يهتم بالمجال الرياضي فقط بل ذهب أيضا للمسؤولية الاجتماعية، قائلا: "لي الشرف الكبير أنني كنت ضمن نادي كبير كالهلال، حققت معه بطولات كثيرة".

وعن الأندية الأقرب لقلبه قال الدعيع: " الطائي والهلال هما الفريقين اللذين أعشقهما".

الهلال
الدعيع

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كأس الدهاق 彡
يقول ﷺ: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة...
كأس الدهاق 彡
يقول ﷺ: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة...
كأس الدهاق 彡
يقول ﷺ: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة...

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