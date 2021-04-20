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بالصور.. عبارات مؤثرة من طلاب لمعلمهم بعد نهاية الفصل الدراسي

منذ ساعة
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بالصور.. عبارات مؤثرة من طلاب لمعلمهم بعد نهاية الفصل الدراسي

الرياض (صدى):
عبر عدد من طلاب ابتدائية بشر بن الوليد في حي لبن غرب العاصمة الرياض عن حبهم وتقديرهم لمعلمهم المربي الفاضل الاستاذ إبراهيم مصلح الثقفي، بعبارات تعكس مشاعرهم وتقديرهم له.

وارسل الطلاب لمعلمهم بعد نهاية الاختبارات العديد من الرسائل والصور التي تحمل عبارات الشكر والمحبة والتقدير له على دوره الكبير في تحفيزهم وتشجيعهم خلال الفصل الدراسي.

وجاء من ضمن هذه العبارات، رسالة كتبها أحد طلابه قال فيها لمعلمه:" شكرا لمعلمي تجاوزتم الصعوبات وتغلبتم على التحديات وقمتم بأجمل رسالة على وجه الأرض بكل أمانة وإتقان فكان التعليم عن بعد ناجحاً بجهودكم فشكرا لكم".

وكتب طالب آخر: "معلمي الغالي بنيت أمالي وعلمتني لغتي ومجدها العالي نورت قلبي ورسمت لي دربي معلمي الغالي هديتي لك حب

ي"، فيما أكد طالب ثالث أن الاستاذ ابراهيم كان بمثابة الاب الثاني طوال فترة الدراسة مقدما له الثناء والتقدير على جهوده.

التعليقات

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أحدث التعليقات

Sami
الهريفي من جنبها كان يقول نقس الكلام عن جوليانو
سعـــ ابومحمد ــد
ابركها من ساعه والله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. بعد التحليل والتأكد ، طلع هندي من ديار الهنود ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه شكل الضب هندي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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