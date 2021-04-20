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شرطة الرياض: القبض على شخصين اعتديا على أحد أفراد الحراسات الأمنية بالخرج

منذ 34 دقيقة
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شرطة الرياض: القبض على شخصين اعتديا على أحد أفراد الحراسات الأمنية بالخرج

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخصين على أحد أفراد الحراسات الأمنية المدنية بالضرب، أثناء تأديته لعمله في أحد المحال التجارية بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الرابع من العمر.

وأضاف أنه اتضح أن سبب الاعتداء منعهما من دخول المحل لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائة للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

الخرج
الرياض
الشرطة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8379
منذ 27 دقيقة
سبحان الله البارحة كنت أشتري بيتزا وأثناء انتظاري لاستلام طلبي خارج المحل جاء شخص سبق وطلب على الهاتف وأخذ ينادي بالإشارة والأبواق لاستلام طلبه فلما لم تجد محاولات ترجل عن سيارته واستلم طلبه وعاد ثم قال بصوت عالي مسموع، لو لم أجد طلبي جاهزا لكنت أخرجت الساطور وقطعته، وهذا مؤشر لفقد توازن الصبر عند الكثيرين وعناد في غير محله أو قل عدم احترام للآخر ودوره في الحياة

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د محمد ماجد بخش
بحسب المصدر الذي أطلعت عليه فإن :-القرقيعان أو القريقعانة أو الكريكعان أو الناصفة أو الكريكشون أو القريقشون في العراق و‌الكويت  و‌الأحساء و‌القطيف و‌الأحواز أو ...
ع. س. ع
تنافس على السقوط والانحطاط الاخلاقي والديني لكن قسماً بالله كل شيء بحسابة عند رب العالمين وكل نفس بما كسبت رهينة
مسلم
ليتك نصحتها بالحجاب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
افرشوا طريقه صابون وشامبو وقشر موز
محمد بابكري
نسأل الله تعالى أن يشفيها ويشفي كل مريض

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