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بعد الأسد الذي افترس صاحبه.. غرامة 30 مليون على تربية النمور والأسود

منذ 4 ساعات
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بعد الأسد الذي افترس صاحبه.. غرامة 30 مليون على تربية النمور والأسود

الرياض (صدى):
على خلفية واقعة افتراس أسد لصاحبه بحي السلى بالرياض قبل أيام، أكد المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية، أن هناك قسم لرصد كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أصحاب الحيوانات المفترسة.

وأكد المركز أن نظام البيئة ينص على أن اقتناء الحيوانات المفترسة لابد يكون بترخيص، ويوجد أمر سامي بمنع استيراد المفترسات للأغراض الشخصية، مشيرًا إلى أن جميع الحيوانات الموجودة على مواقع التواصل لا يتم الترخيص لها أبدا.

وأشار إلى أن تربية الحيوانات المهددة بالإنقراض ومنها النمور والأسود تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات أو غرامة تصل لـ 30 مليون ريال.

ولفت إلى أنه حتى إذا كان الشخص يستعرض اقتناءه للحيوانات المفترسة عبر مواقع التواصل ولا يبيع سيتم ضبطه، وتطبيق النظام بحقه.

بالفيديو.. أول ظهور للأسد الذي افترس صاحبه بالرياض

الرياض
نظام البيئة
المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية

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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدها .. آمين ..
كأس الدهاق 彡
يقول ﷺ: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة...
كأس الدهاق 彡
يقول ﷺ: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة...
كأس الدهاق 彡
يقول ﷺ: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة...

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