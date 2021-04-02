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وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بعد صراع مع كورونا

Time منذ ساعة
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وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بعد صراع مع كورونا

بغداد (صدى):
توفي القاضي العراقي المتقاعد محمد عريبي الخليفة، والذي ترأس محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، وفاة الخليفة، 52 عامًا، في مستشفى ببغداد حيث كان يعالج من مضاعفات فيروس كورونا.

واشتهر محمد عريبي بعد تعيينه قاضي تحقيق في محاكمة صدام حسين في أغسطس 2004، ثم تولى منصب كبير قضاة محاكمة صدام بتهمة الإبادة الجماعية، والتي شملت أيضًا ابن عم صدام علي حسن المجيد، المعروف باسم علي الكيماوي وخمسة متهمين آخرين في تهم تتعلق بأدوارهم في حملة 1987-1988 الدموية ضد الأكراد، والمعروفة باسم حملة الأنفال.

وبعد ذلك أدين صدام وحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في أول أيام عيد الأضحى في 30 ديسمبر 2006.

العراق
صدام حسين
كورونا

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1497
منذ ساعة
هكذا الدنيا تنتهي بسرعة ولم يبق للإنسان في قبره إلا عمله
زا
زا عدد التعليقات : 3846
منذ 34 دقيقة
هؤلاء قضاة بول بريمر الحاكم العسكري للاحتلال الاميركي لا يمثلون العراق.

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أحدث التعليقات

هيمو~☃️
الله اعلم يمكن يجيء يوم من الأيام يتقاتلون فيه البشر على آخر حبه زيتونه وهذا مو صعب على الله عزوجل فهو قادر على ابتلاءنا بهذا الأمر المرعب
abdul
دليل ايش يالشيخ المنيغ غير اربعة شهداء، وهذا صعب جدا ، او تكون هي نفسها اللتي شافته وهو يزني. صعب صعب صعب، ان لم يكن الاستحالة
زائر
زوجها قتلها وقتل اللي في المنزل كلهم الخادمه سلمت كانت بعيد هي اللي قالت اللي حصل وانتحر -السبب ايه راح معهم
هيمو~☃️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يناس السرعة لاتسرعوا ترا م يستاهل انك تسرع وعلى قولة المثل (في التأني السلامة وفي السرعة الندامة)
هيمو~☃️
الله يرفع عنه ولايبلانا 😂🤭

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