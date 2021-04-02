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مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بالقصيم

Time منذ 55 دقيقة
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مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بالقصيم

القصيم (صدى):
شهد طريق القصيم - المدينة القديم، مساء أمس الجمعة، حادث تصادم مروع، أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 5 آخرين.

ومن جانبه أوضح ، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، أن عمليات الهيئة بالمنطقة تلقت بلاغًا، يفيد بوقوع حادث على طريق المدينة - القصيم السريع بعد العاقول باتجاه القصيم لثلاث مركبات.

وأوضح السهلي أنه تم توجيه 6 فِرق إسعافية وعنايات متقدمة لمقر الحادث، تساندها فرقتان من النقل الإسعافي للشؤون الصحية والقيادة الميدانية.

وأشار إلى أنه تبين وجود عدد 12 حالة، منها وفاة طفلين وامرأتَين وثلاثة رجال، وإصابة طفل وامرأتين بإصابات خطيرة، فيما أُصيب رجلان بإصابات بسيطة، ورفضوا النقل بالإسعاف.

حادث
القصيم

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4652
منذ 34 دقيقة
الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
¥ ولد نجد ¥
ألف مبروك
¥ ولد نجد ¥
😱😱😱😱
¥ ولد نجد ¥
الحذر واجب
¥ ولد نجد ¥
ممتاز

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