مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بالقصيم

القصيم (صدى):
شهد طريق القصيم - المدينة القديم، مساء أمس الجمعة، حادث تصادم مروع، أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 5 آخرين.
ومن جانبه أوضح ، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، أن عمليات الهيئة بالمنطقة تلقت بلاغًا، يفيد بوقوع حادث على طريق المدينة - القصيم السريع بعد العاقول باتجاه القصيم لثلاث مركبات.
وأوضح السهلي أنه تم توجيه 6 فِرق إسعافية وعنايات متقدمة لمقر الحادث، تساندها فرقتان من النقل الإسعافي للشؤون الصحية والقيادة الميدانية.
وأشار إلى أنه تبين وجود عدد 12 حالة، منها وفاة طفلين وامرأتَين وثلاثة رجال، وإصابة طفل وامرأتين بإصابات خطيرة، فيما أُصيب رجلان بإصابات بسيطة، ورفضوا النقل بالإسعاف.