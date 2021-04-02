الاتفاق يكشف مدة تغيب السليتي عن الملاعب

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي الاتفاق أن التونسي نعيم سليتي انتظم في البرنامج العلاجي بعيادة نادي الاتفاق بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المشاركة مع منتخب بلاده في أيام الفيفا.
وأضاف أن الفحوصات كشفت بأنها عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية والتي تحتاج إلى عدة أسابيع، قبل الخضوع مجددًا إلى اختبارات للتأكد من تماثله للشفاء من الإصابة.
وواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بالنادي ضمن البرنامج الإعدادي لفترة التوقف أيام الفيفا.وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.