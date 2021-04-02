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بالفيديو.. مواطن يكشف كيف ساهم في السيطرة على حامل السكين بالحرم المكي

Time منذ 25 دقيقة
Views 1881
بالفيديو.. مواطن يكشف كيف ساهم في السيطرة على حامل السكين بالحرم المكي

مكة المكرمة (صدى):
كشف مواطن يعمل حارس أمن تفاصيل ضربه الشخص الذي تم القبض عليه في الحرم المكي وهو يردد عبارات مؤيدة لجماعة إرهابية بالكرسي والسيطرة عليه.

وقال المواطن أحمد العسيري أنه بعدما شاهد الشخص يحمل سكيناً ويردد الشعارات المخالفة، لم يتمالك نفسه، وانهال عليه بالضرب عن طريق كرسي صلاة وجده أمامه، مبينا أنه ركز الضرب على اليد التي يحمل فيها الجاني السلاح الأبيض، مضيفاً أن موقفه كان دفاعاً عن بيت الله الحرام والوطن.

وأضاف أن رجال الأمن بالحرم تعاملوا مع الجاني بكفاءة عالية، وتمكنوا من القبض عليه في وقت قياسي، قبل أن يصيب أحدا من المعتمرين والزوار.

الحرم المكي
أحمد العسيري
حامل السكين

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
للأسف هذا الحي في وسط الرياض واسمه حي الوزارات مفروض يكون حي رائع وجميل وراقي ولاكن في الواقع حي غير ذلك ويحتاج عمل حقيقي للتطوير والتنظيم والتأهيل
أبو عبدالله الحربي
سينعكس نتيجة أنت ادرا التقييم واضح زيادة والتقييم لك ياوزير قلب المواطن 🙏
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان ياكثر ما اشرب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان ياكثر ما اشرب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين

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